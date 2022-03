Voici à quoi ressemblera le futur Café de Paris, à Monaco

Le célébrissime bâtiment Belle Epoque du Café de Paris sur la Place du Casino va prendre de la hauteur et se transformer. "Mais coupons court d’entrée à tous les fantasmes, a prévenu ce vendredi matin Jean-Luc Biamonti, le président de la Société des Bains de Mer, qui présentait les premières images de ce projet chiffré à 40 millions d’euros. On ne fera pas n’importe quoi, le bâtiment ne sera pas dénaturé. Au contraire, nous allons mettre en valeur tout son potentiel. Notamment sur la partie de droite, actuellement inexploitée, où se trouvent pourtant les mètres carrés les plus chers au monde. Cette partie du bâtiment sera aussi surélevée d’un étage et d’un toit terrasse." Le permis de construire a été accordé il y a peu et les travaux qui ont débuté il y a quelques jours devraient se terminer fin juin 2023. Voici en six images la transformation du bâtiment du Café de Paris qui a été confiée à deux architectes: le Monégasque Alexandre Giraldi et le Français Alain-Charles Perrot, un des architectes des Monuments historiques. La Brasserie du Café de Paris va s’étendre sur deux étages

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi. Système / Nice Matin.

Premier élément de cette transformation, la célèbre Brasserie du Café de Paris s’étendra sur deux étages: limonade et restauration froide au rez-de-chaussée, une nouvelle salle de restauration un peu plus haut de gamme à l’étage avec une terrasse de 280m2. La décoration intérieure respectera le style et l’atmosphère de la Brasserie du café de Paris. Et une immense verrière viendra éclairer tout l’espace. Un nouveau restaurant, un rooftop de 1.000m2 et une boîte de nuit seront créés au 2e étage

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi. Système / Nice Matin.

Un nouveau restaurant sera créé au 2e étage du bâtiment: il s’agit d’Amazonico, un concept brésilien, latino, plutôt orienté sur la viande, et très à la mode. Il a démarré à Madrid et cartonne à Londres et Dubaï. Ce nouvel établissement, très festif, sera implanté notamment en lieu et place du Salon Bellevue dont la surface sera agrandie. Il s’ouvrira sur un rooftop de 1.000m2. Et il sera complété d’une discothèque, "bar dansant" d’esprit Speakeasy. 800m2 de boutiques de luxe

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi. Système / Nice Matin.

Enfin, 3e élément de la transformation, la création de plusieurs boutiques de luxe sur l’allée François-Blanc, depuis la place du Casino jusqu’aux Jardins des Spélugues. En tout près de 800m2 supplémentaires seront loués à de grands enseignes, dont certaines n’existent pas, à ce jour, en Principauté.

©Perrot & Richard Architectes / Alexandre Giraldi. Système / Nice Matin.