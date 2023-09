Une commune des Alpes-Maritimes retenue par le gouvernement pour le grand plan de transformation des zones commerciales

Bientôt du neuf pour la zone commerciale de Grasse! La Marigarde a été retenue par le gouvernement pour l'expérimentation autour de la transformation des zones artisanales, commerciales et industrielles, qualifiées de "moches".

"Située en contrebas du centre-ville historique, elle souffre de sa situation en cul-de-sac et n’a pas bénéficié jusqu’à présent d’une stratégie d’ensemble. Les bâtiments commerciaux se sont ainsi implantés le long des voies de circulation sans réelle organisation", est-il détaillé dans le plan dévoilé ce lundi par le ministre de Transition écologique, Christophe Béchu, et Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

"Mieux mailler le quartier pour faciliter les mobilités"

Avec ce plan, l'exécutif entend dépoussiérer ces zones qui se sont développées depuis les années 1960 et souhaite répondre au sentiment de déclassement des classes populaires et moyennes qui y font leurs courses.

Concernant la zone de la Marigarde, le gouvernement entend "définir une stratégie d’aménagement globale forte pour que le quartier devienne une entité à part entière, avec son identité propre", précise le communiqué du gouvernement.

Et d'ajouter: "Mieux mailler le quartier pour faciliter les mobilités, proposer un panel de nouveaux modes de déplacement pour offrir une réelle alternative à la voiture, préserver l’axe paysager, envisager la mutation de la zone industrielle du Carré Marigarde, aujourd’hui désuète en matière de desserte urbaine et de qualité architecturale: autant d’enjeux structurants pour la transformation de la zone."