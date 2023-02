Un projet de résidences de luxe va voir le jour aux portes de Monaco

Lancé voici des années, il prend aujourd’hui forme et sort de terre. "Enfin !", pourraient glisser certains observateurs. Le projet immobilier de luxe prénommé "Sky View" situé au flanc de la Moyenne corniche à Cap-d’Ail, resté des années au point mort, est aujourd’hui sur les rails. Le chantier avance à grands pas.

"Sky View", derrière ces deux mots anglais, un entrepreneur italien, Renzo Bondesan (lire ci-contre). À la tête de la SARL Bella Vista, c’est lui qui mène ce projet haut de gamme depuis ses débuts.

Si le projet immobilier n’a pas vu le jour avant, c’est parce que Renzo Bondesan l’a fait évoluer dans le temps. Et du temps, il en a pris, volontairement.

Plusieurs terrains achetés

Le projet remonte à... 2008. Cette année-là, Renzo Bondesan est encore dans le commerce de voitures de luxe en Principauté. C’est lui qui fournit les concessionnaires automobiles de Monaco. En se rendant au Boat Show à Cannes, il tombe en chemin "par hasard sur cet endroit fantastique de la Moyenne corniche".

Un immeuble peine à finir sa construction. Il date des années soixante-dix. "Un lieu extraordinaire qui est pour moi magique."

Renzo Bondesan se renseigne, il note rapidement le potentiel et se crée alors l’opportunité de racheter le terrain et l’immeuble non achevé. "Une partie de l’endroit appartenait à une famille du nord de la France. L’activité de la station essence et du restaurant était en passe de s’éteindre. J’ai poussé les propriétaires à vendre."

Renzo Bondesan parvient à ses fins. Un an après, l’achat est réalisé. L’Italien réfléchit alors à un projet. Il hésite à terminer la construction de l’immeuble ou bien à le raser et le reconstruire.

Renzo Bondesan n’est pas pressé et se laisse le temps de la réflexion. Vient alors une autre occasion, celle d’acquérir la villa qui jouxte l’immeuble mais également l’ensemble des immeubles situés juste à côté.

"Le temps que les ventes se concluent, j’ai décidé de revoir le projet dans sa globalité. Je voulais avant tout un ensemble harmonieux. Il fallait revoir ce qui était alors initialement prévu."

Nous sommes près de dix ans après la première acquisition lorsque le projet global commence à se finaliser. Renzo Bondesan s’est entouré d’un architecte de renom, Jean-Philippe Cabane, dont le cabinet a conçu le centre d’entraînement de l’OGC Nice, ou encore le lycée hôtelier Paul-Augier.

L’entrepreneur a un objectif en tête : ne pas faire comme les autres promoteurs. "Je souhaitais un projet autre, où je me faisais plaisir et où je faisais plaisir aux acheteurs. L’endroit est splendide. Il faut que les futurs acheteurs puissent profiter de l’extérieur, sans vis-à-vis. J’ai fini par trouver le projet qui convenait le mieux à l’endroit. Avec des extérieurs, où l’on profite pleinement de la vue."

Des fournisseurs italiens

Ainsi, le projet global comprend trois parties qui se fondent les uns aux autres, le "Sky View", "La Bella Vista" et la "villa Divina". Le "Sky View" est le premier immeuble de 16 appartements de luxe sur trois niveaux avec deux sous-sols dédiés au parking. Dans cette résidence de luxe, sont en outre prévus une piscine à débordements, une salle de sport et un espace SPA.

Ensuite, la "villa Divina", qui se veut moderne, sur 200 m2 avec 100 m2 de garage.

Enfin, "La Bella Vista", un ensemble de 13 appartements avec un petit jardin pour chacun. Délabrés, ces derniers seront entièrement réhabilités. D’ici à seize mois, le projet sera sorti de terre, assure l’entrepreneur. Les ventes vont commencer ces prochains jours. Pour le "Sky View", "nous souhaitons apporter du sur-mesure".

Ainsi, les appartements seront réalisés selon les souhaits des futurs propriétaires, à la surface qu’ils désirent. Les prestations, quant à elles, sont aussi sur mesure avec des fournisseurs exclusivement... italiens, répondant aux toutes dernières normes écologiques d’aujourd’hui. "Ce projet est green comme on dit." Et surtout unique à Cap-d’Ail. "On n’y trouve pas l’équivalent", conclut l’entrepreneur.

Le maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, lui, approuve ce projet à 100 %, qui vient enfin remplacer une friche urbaine visible de tous.

Une vue imprenable sur la Méditerranée. Photo Jean-François Ottonello.

Longtemps au point mort, le chantier avance à grands pas. Photo Jean-François Ottonello.

Le promoteur Renzo Bondesan. Photo Jean-François Ottonello.