Un lifting pour les statues de la façade du Casino

A quoi servaient les représentations de la Seine et de la Méditerranée sur le bâtiment ?

Derrière les décors de la façade de la place du Casino, se cache un pan d’histoire. Pourquoi le casino monégasque a-t-il été décoré au XIXe siècle de deux statues signées du sculpteur italien Fabio Stecchi ? L’une brandissant une rame, pour être une allégorie de la Seine. L’autre armée d’un trident avec un dauphin à ses pieds, allégorie de la Méditerranée.L’explication est davantage pratique qu’artistique.

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’heure n’était pas la même dans les régions de France et chaque contrée avec son heure locale. Un casse-tête lors de l’avènement des transports en commun en général et du chemin de fer en particulier. Ainsi, chaque ligne ferroviaire devait sur ses fiches horaires préciser l’heure locale en début de ligne, en fin de ligne et dans les différents arrêts.

L’architecte du Casino, Jules Touzet avait pensé cette subtilité en 1890 en achevant la façade Nord du bâtiment, en plaçant une horloge dans chacune des deux tourelles du bâtiment, indiquant pour l’une l’heure dans la capitale française, pour l’autre l’heure locale.Les voyageurs passant sur la place du Casino, pour ne pas louper leur train à la gare de Monte-Carlo pouvaient ainsi consulter l’heure de Paris, placée sur la statue représentant la Seine, où l’heure de Monaco, placée sur la statue de la Méditerranée.

Mais en 1891, la France adopte l’heure unique. La Principauté suit le mouvement, l’année suivante. Et en 1898 une modification de la façade laisse place à une seule horloge au centre. Les deux latérales sont démontées, mais les statues Seine et Méditerranée subsistent. Comme un témoignage du passé quand il y avait un décalage horaire entre Paris et Monaco.