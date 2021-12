Tourrettes-sur-Loup trace ses grandes lignes d’urbanisme pour les années à venir

Le Plan local d’urbanisme (PLU) n’est pas encore en vigueur à Tourrettes-sur-Loup mais la commune avance sur le dossier. "Nous prenons tout doucement notre vitesse de croisière dans l’élaboration, a assuré le maire, Frédéric Poma, lors du dernier conseil municipal. Nous accélérons le processus afin de vous présenter dans les meilleurs délais un projet de PLU."

Pour le moment, la commune en est encore au stade précédent: l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD). "C’est un document préliminaire indispensable qui marque les grandes lignes politiques en matière d’urbanisme", détaille le maire.

De nouvelles études à venir

Réunis en séance publique jeudi, les élus ont voté à l’unanimité une délibération visant à affiner le coût total de l’opération. "Un certain nombre d’études datent et ne sont plus pertinentes, elles ne reflètent plus la réalité de notre territoire. De nouvelles études doivent être entreprises", a annoncé Frédéric Poma.

"On est en train de finaliser le PADD sur les orientations stratégiques, a précisé de son côté le premier adjoint, Jean-Luc Dalcher. Nous souhaitons l’avoir au premier trimestre 2022. On veut faire en sorte que les Tourrettans puissent s’approprier le document."

Mieux maîtriser les constructions

Une fois le dossier acté, la commune pourra définitivement se tourner vers sa quête du précieux PLU. Histoire de mieux maîtriser les constructions. "La situation de la commune est compliquée, a admis Frédéric Poma. Parfois, obtenir un permis de construire relève du parcours du combattant. Le fait de ne pas avoir de PLU amène à ce que tous les dossiers d’urbanisme soient instruits par la préfecture [...]. Nous sommes contraints et limités dans nos actions." Plus pour très longtemps?