Testimonio II: les locataires de la tour "Elsa" attendus courant décembre

Respectivement rebaptisées "Elsa" et "Réséda", les deux tours de 348 logements domaniaux s’inscrivent dans une opération immobilière plus large dont le coût dépasse les 590 millions d’euros: un parking de 1 100 places, 59 résidences de luxe, une crèche de 50 berceaux et nouvelle école internationale.

"C’est un bout de quartier que les nouveaux résidents devront s’approprier. Tout a été repensé avec des cheminements horizontaux et des liaisons mécaniques qui rallient les trois axes majeurs que sont l’avenue Princesse-Grace, les boulevards du Larvotto et d’Italie", résume Alexandre Giraldi, architecte du projet, aux côtés du cabinet américain Arquitectonica, lequel a guidé ce jeudi, pour un tour du propriétaire, Céline Caron-Dagioni, conseiller de gouvernement - ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

La livraison définitive de cet immeuble de 30 étages est ainsi prévue pour fin novembre et les premiers Monégasques doivent emménager courant décembre.

Les appartements sont tous équipés de cuisines et la qualité des prestations n’a pas d’équivalent dans les précédentes opérations domaniales.

Les doléances sur les loyers et charges sont du passé

Si, un temps, des Monégasques avaient jugé les loyers et charges de Testimonio trop élevés, il semblerait que ces doléances soient du passé. "Exprimées sur les réseaux sociaux, elles étaient très limitées et probablement antérieures aux visites par les attributaires. Depuis lors, la très grande qualité des appartements a été unanimement appréciée et les préoccupations exprimées par certains apaisées, répond le Département des Finances et de l’Économie. Au vu des prestations offertes et de l’exposition de l’immeuble, les loyers demeurent raisonnables et le montant des charges est justifié par le fait qu’elles comprennent les consommations d’eau chaude, de chauffage et de rafraîchissement en plus des dépenses habituelles, sachant que des postes restent à la charge de l’État. Il est également à rappeler que les attributaires peuvent bénéficier, selon leurs revenus, de l’Aide nationale au logement."

Surélévation de la seconde tour en suspens

À côté, la tour Réséda de 27 étages demeure toujours en travaux, suspendue à la décision du gouvernement princier d’y ajouter, ou non, cinq niveaux. Si la surélévation était actée, elle dépasserait de deux étages sa voisine, Elsa. Une option qui avait été écartée par l’exécutif princier du temps de Serge Telle, alors ministre d’État.