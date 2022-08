Testimonio II: la tour Elsa et ses 181 logements seront livrés pour la fin 2022 à Monaco

Logements et équipements publics

Référencés comme la dernière grande parcelle constructible de la Principauté, les 10.000 mètres carrés du terrain de Testimonio II étaient une terre d’enjeux pour le pays, au moment où les travaux préparatoires ont démarré au 3e trimestre 2016. Six ans plus tard, c’est un nouveau quartier qui se compose à l’entrée Est de la Principauté. Sur un site à forte déclivité, courant du boulevard d’Italie à l’avenue Princesse Grace et enjambant le boulevard du Larvotto.

En détail, le site est coiffé à son sommet de deux tours domaniales abritant 348 appartements. Un complexe auquel s’additionnent la résidence privée Bay House composée de 56 appartements et 5 villas, soit 61 logements qui seront livrés en 2024.

10.000 m2 pour l'école internationale

Le projet porté par le groupe Marzocco, VINCI Immobilier et dessiné par l’architecte Alexandre Giraldi et le cabinet international Arquitectonia comptera aussi plusieurs équipements publics autour de 2.000 mètres carrés d’espaces végétalisés.

À savoir: la crèche de 50 berceaux, de nouveaux locaux livrés en 2023 pour l’International School of Monaco (ISM) dimensionnés pour accueillir 700 élèves sur 10.000 mètres carrés - avec une entrée depuis l’avenue Princesse-Grace. Mais aussi 1.100 places de parking sur 13 niveaux dont 850 prévues pour les appartements domaniaux, la Villa Carmelha voisine et le stationnement public.