Son histoire, son avenir... Retour sur le passé du site d’IBM à La Gaude, et ses enjeux

« Dans l’attente d’un vrai beau projet »

Interrogé sur les terrains d’IBM il y a quelques mois, dans le cadre d’une interview [lire Nice-Matin du lundi 4 avril], le maire de La Gaude, Bruno Bettati, a fait savoir que plusieurs projets avaient été évoqués : « Des logements, un musée, une école d’architecture, une université, une maison pour seniors, des hôtels... » Ce « dossier », déjà dans les cartons depuis plusieurs années demeure aujourd’hui l’un des plus gros enjeux de la commune. « Je ne veux pas faire n’importe quoi », a souligné l’élu, toujours dans nos colonnes du mois d’avril. « On a un site exceptionnel qui attire beaucoup de convoitises. Le danger est grand de voir l’État prendre la main sur le site si rien ne s’y passe. »

"Un projet qui soit bénéfique pour la commune"

Joint plus récemment par téléphone, le maire a précisé « toujours suivre cette affaire de très près ». Est-ce qu’on en sait plus sur l’avenir du site ? « Non. Mais il n’y aura pas autant de logements que ce qu’ont raconté certaines rumeurs. Il y en aura, c’est certain, car il n’y a que ça qui rapporte de l’argent à un promoteur, mais ça restera contrôlé. La mairie a son mot à dire et le PLU, actuellement, interdit les logements. On veut un projet qui soit bénéfique pour la commune. Aujourd’hui, on est dans l’attente d’une vraie proposition. D’un vrai beau projet. »

Par ailleurs, l’avenir du lieu semble étroitement lié à celui des terrains de Malongo, situés en aval du site d’IBM. Pour rappel, le géant du café a acheté « il y a 15 ou 20 ans », une partie des terrains à IBM. Mais en 2018, Malongo abandonne son projet de musée au Plan du bois et annonce avoir reçu l’accord du préfet, pour transformer 14,6 hectares de zone d’activité en 450 logements. Le conseil municipal de La Gaude s’y oppose et obtient gain de cause.

Aujourd’hui, Bruno Bettati appuie : « Il faudrait que le futur projet englobe les deux sites. » Mais avec deux propriétaires différents, sera-t-il évident de trouver un accord ?

Joint par téléphone, le bras droit du propriétaire des terrains d’IBM nous a fait savoir qu’il sera disponible « en septembre ».