"Situation de crise", rénovation, circulation... Ce que vous devez savoir de la (longue) fermeture du tunnel Liautaud à Nice

Sens de circulation inversé sur le quai des États-Unis

Une heure et demie pour faire 13 km et descendre de Falicon, plus de 2 heures pour monter à Contes...

Ce sont les temps de parcours anormalement longs qu’ont subi les automobilistes niçois ce mardi matin. La fermeture pour plusieurs jours du tunnel Liautaud laisse augurer une belle pagaille aux heures de pointe.

Pour tenter de fluidifier le trafic, la Ville a mobilisé 25 policiers municipaux ce mardi. Ces agents ont été positionnés aux carrefours les plus stratégiques, à Carabacel, Barla et sur l’axe Gallo, Felix-Faure, Risso. Ils seront également mobilisés les jours qui viennent.

La municipalité annonce aussi l’inversion du sens de circulation sur le quai des États-Unis entre 6 heures et 22 heures pour tenter de résorber les bouchons générés par la fermeture du tunnel Liautaud sur la promenade des Anglais.

Les voitures peuvent ainsi poursuivre leur route vers l’est. Mais cela ne suffisait pas à résorber l’engorgement du secteur ce mardi soir.

Les automobilistes venant buter sur la rue Cassini, la décision a été prise de les dévier sur le port. Mais cela n’a fait que déplacer le problème vers la rue Barla.