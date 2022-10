On sait à quoi va ressembler le futur village Charlot à Beausoleil

Quelles nuisances pour les riverains?

Cette réunion publique était aussi l’occasion d’échanger avec les riverains. Leur principale préoccupation : les nuisances qui pourraient être engendrées par les travaux, après le chantier compliqué des escalators de l’avenue Foch. La mairie, entourée du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée du chantier, s’est voulue rassurante.

La poussière?

"Je suis conscient que, qui dit chantier, dit nuisances. Oui il y aura de la poussière. Mais on souhaiterait créer le minimum de nuisances aux riverains, c’est demandé à l’entreprise. C’est une volonté politique très très forte qu’il y ait le moins de nuisances possible", indique le maire, Gérard Spinelli.

Et le maître d’œuvre d’ajouter: "On va entrer dans la phase de terrassement pendant l’hiver. C’est la période la plus avantageuse pour limiter la poussière".

Globalement, c’est la phase du gros œuvre qui sera la plus propice aux nuisances, "soit d’octobre 2022 à avril/mai 2023".

Le bruit?

Des plages horaires pour les travaux bruyants sont prévues au cours de la journée: de 8h à 12h puis de 13h à 18h. "On ne fera pas de bruit important entre midi et 13h, cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de travaux à ces heures-là. On ne fera pas de marteau-piqueur, en revanche on pourra travailler sur d’autres tâches: couler du béton, faire de la peinture…", prévient la Société FAYAT Bâtiment. Le maire s’est engagé à ce que "ces plages horaires soient respectées".

La circulation?

"Sur l’avenue Foch, comme sur l’avenue Carnier, le chantier aura une emprise sur le trottoir, explique la Société FAYAT Bâtiment. L’avenue Foch n’est pas l’entrée principale du chantier. Il y aura peut-être des livraisons ponctuelles, mais uniquement si on ne peut pas faire autrement. L’accès principal du chantier se fait par l’avenue Carnier, mais on ne bloquera aucun accès à aucun portail. Il y aura toujours 3 mètres minimum de chaussée pour passer." Et les accès aux garages des riverains seront maintenus.

Et de préciser: "Les seuls moments où la rue pourrait être coupée c’est à l’occasion du montage et démontage de la grue. Ce sera annoncé largement à l’avance, avec un horaire a priori hors heure de pointe."

Quant aux escaliers qui entourent le domaine, "cela fait partie du cahier des charges de l’entreprise de ne pas couper l’accès aux escaliers". "Si une fermeture était nécessaire, l’accès aux habitations sera garanti", ajoute le maire, qui ajoute qu’à terme, ces accès piétons seront réhabilités.