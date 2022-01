On connaît les noms des futures rues de l'extension en mer à Monaco

En concertation avec les porteurs du projet, le palais princier a soumis au conseil communal une proposition concernant les dénominations des futurs rues et espaces de l'extension en mer.

Celles-ci ont toutes été validées à l'unanimité.

A l'est, où se trouve la partie résidentielle, les Monégasques pourront bientôt déambuler sur la vallée de la pinède bordée d'arbres, ainsi que le long de la promenade prince Jacques. Au centre de cet îlot se trouvera l'avenue Mareterra.

A l'ouest, partie du projet destinée aux activités portuaires, aquatiques et de restauration, on trouvera le quai du Petit Portier, la place princesse Gabriella et l'esplanade prince Jacques.

Ce futur quartier disposera également d'une piscine, qui portera le nom de "piscine princesse Charlène" et un espace vert dénommé "Pinède".