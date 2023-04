"On a complètement raté nos entrées de ville." Cet architecte donne des clés pour rendre nos villes plus belles

Trouvez-vous votre ville belle? Sur le réseau social Twitter, un compte intitulé @lafrancemoche a choisi de railler la laideur. Il publie les photos envoyées par les citadins, agrémentées de commentaires humoristiques. Notre région, de Nice à La Seyne-sur-mer, n'est pas épargnée. Et si cette démarche était salutaire? En donnant à voir des choix qui défigurent les villes pour travailler à l'avenir à mieux cultiver le "beau" en ville.

Qu'est-ce qui défigure nos villes?

"En France on a complètement raté nos entrées de ville avec la pollution d'enseignes, une consommation d'espace énorme. On a une vulgarité qui débouche sur la médiocrité", déplore Luc Svetchine, architecte niçois, auteur de nombreux ouvrages dont "Nice, voyage en poétique architecturale".

On a de belles villes, mais pour y arriver il faut passer par 10 km de purgatoire de zones périurbaines où tous les désordres urbains sont étalés.

Sur la Côte d'Azur, seul le relief semble de nature à endiguer cette laideur.

Doit-on renoncer aux bâtiments végétalisés? Photo Dylan Meiffret.

Des façades végétales défraîchies

Côté architecture, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. C'est par exemple le cas pour certains immeubles "végétalisés". Sur l'ancien stade du Ray à Nice, une nouvelle résidence a d'ailleurs été épinglée par "La France Moche". Sur le papier, le projet était luxuriant.

Dans les faits, le spectacle qui s'offre à la vue est tout autre: des façades hérissées de planches en bois.

"A Nice-Ouest, sur la tour de Jean Nouvel la façade Ouest devait être végétale, or c'est désespérément sec," observe Luc Svetchine.

Doit-on renoncer à ces projets vantant une luxuriance qui n'est pas au rendez-vous? "Il faut que les élus soient vigilants dans l'attribution des dossiers. Ils ne doivent pas s'arrêter à l'intention affichée mais aller plus loin pour s'assurer que les vœux pieux soient pérennes."

Recherche d'harmonie entre les bâtiments et la végétation

"C'est important d'être exigeant sur la qualité architecturale et sur le confort de vie", poursuit l'architecte. Il cite en exemple les quartiers où les façades, légèrement en retrait, donnent sur des espaces verts.

La végétation ce n'est pas seulement de la salade en façade.

Il invite à faire de la place en ville à la végétation pour "répondre aux enjeux climatiques, à la pollution", éviter la fournaise en été. "A l'échelle d'une ville on aura besoin de créer des surfaces végétales, car l'étalement urbain et la densification appellent ça."

Quels ingrédients pour une ville belle?

"Il faut des destructions, des pleins, des vides. Faire des percées. Là où il y a de la place la conserver, et densifier ailleurs. Par exemple devant le palais des expositions à Nice, il y avait une grande esplanade. On a construit deux hôtels, alors que ce vide avait du sens, rendait le parvis et le bâtiment attractif."

De plus, il recommande d'avoir "un éventail grand ouvert dans les quartiers des témoignages du passé, car c'est édifiant pour le futur." Il cite l'exemple des centres anciens, comme le Vieux-Nice où l'été on mesure quelques degrés de moins qu'ailleurs.

A Nice, Iconic "surjoué"

Dans les constructions récentes à Nice, des lecteurs nous ont interpellé sur le "gigantisme" du programme en construction. Luc Svetchine interroge le parti pris d'Iconic, bâtiment de verre et d'acier accolé à la gare Thiers.

"Si c'était un musée d'art contemporain pourquoi pas. A Bilbao, le musée Guggenheim a marché parce que ça avait du sens et ça a d'ailleurs boosté la ville. Mais pour un programme de commerces et de bureaux c'est surjoué. Une telle charge d'expressivité pour un programme banal c'est un peu décalé."

Des mesures pour les entrées de villes

L'architecte appelle de ses vœux un travail sur les zones périphériques. "A la délivrance des permis de construire, il faudrait des mesures compensatoires." Conditionner l'obtention à la qualité des bâtiments et de l'environnement autour.

La perte de la beauté, c'est un déficit de qualité de vie.

"Vivre dans du beau c'est un droit. La beauté élève l'esprit et l'humeur. Certes il n'existe pas de critères objectifs de la beauté, mais le consumérisme ambiant n'est pas satisfaisant. La perte de la beauté, c'est un déficit de qualité de vie." L'architecte en est intimement convaincu : "Si on vit dans du beau, on aura un comportement plus urbain."

Et vous qu'en pensez-vous?

