"Nous n’imaginions pas revoir ce pont": une nuit dans la Roya, pour assister à la pose du pont de Caïros

Quand le président du Département, le préfet délégué à la reconstruction des vallées et tous les maires concernés ont appuyé sur le buzzer et que le pont s’est illuminé, les yeux des enfants se sont mis à briller. Et s’ils ont vite replongé dans leurs romans ou leurs jeux vidéo, leurs parents - certains jusqu’à 22h30 - n’ont rien manqué de ce grand moment d’émotion.

"On savoure chacun de ces moments..." Au micro, face à un parterre d’élus, d’ouvriers et d’habitants, Sébastien Olharan, maire de Breil-sur-Roya et conseiller départemental, dit toute sa joie. Dans son dos, un géant de métal. Trente-cinq mètres de long et 350 tonnes. Un pont assemblé sur place, à Saorge. Pièce après pièce, semaine après semaine. Un pont que les experts d’Eiffage vont laisser glisser doucement jusqu’à la rivière. Tout au long de la nuit. Jusqu’à ce qu’il devienne le trait d’union de deux rives mutilées par la tempête Alex, il y a deux ans. Sa mise en circulation est estimée à janvier 2023.

Un chantier d’une grande technicité

C’est un pont iconique, sans aucun appui en rivière, de type "Bow-string". Et c’est le petit frère de celui qui a été positionné cette nuit à quelques pas: le pont Ambo ne fait pas moins de 75 mètres et 530 tonnes. Conçus pour résister à tout débordement de la rivière, ils ont été totalement redimensionnés par rapport aux anciens ouvrages: la rivière est bien plus large. Leurs volumes exceptionnels ont nécessité l’utilisation de transporteurs modulaires autopropulsés. Ces impressionnantes barres pleines de roues sont commandées à distance par des ouvriers équipés de tablettes et autres outils high-tech. Tout est millimétré.

"Ce soir est un grand soir, un grand moment de technicité", a souligné Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental. Avant de remercier l’ensemble des acteurs de ce chantier d’ampleur ainsi que toutes les instances qui ont participé à son financement. "Je ne dis pas que nous construisons de façon pérenne, indestructible... mais nous essayons."

Xavier Pelletier, préfet en charge de la reconstruction des vallées a rappelé qu’on usait ici "de techniques qui n’ont parfois jamais été mises en œuvre ailleurs". Insistant, lui aussi, sur un travail de reconstruction résiliente et durable.

La promesse de "vallées magnifiées"

"Il y a deux ans, nous n’imaginions pas revoir un jour le pont...", laisse tomber Brigitte Bresc, maire de Saorge, avant de tendre le micro à ses voisins. Émue. Le maire de Breil rebondit: "On a beaucoup parlé de ponts... aériens, ferroviaires. Et puis il y a ces ponts historiques, affectifs. Ces ponts qui nous unissent. Les cinq maires de la vallée sont là ce soir, soudés, et c’est très fort." Sébastien Olharan sourit et enchaîne, amusé : "Je dois quand même relever que ce pont de Caïros est bleu blanc, aux couleurs de Breil, et ça me fait plaisir! Merci! Je n’y suis évidemment pour rien. Mais, quand même, pour ne pas contrarier mes confrères et maintenir la cohésion entre nous, j’espère que le prochain, de 14 arches, sera aux couleurs de Tende!".

Le pont est beau, ça ne fait pas un pli dans l’assemblée. On le photographie, on l’immortalise, on le bade. Xavier Pelletier, ce « préfet courage » comme certains l’ont appelé, s’engage: "Les vallées ont été traumatisées, déchirées. Elle est ponctuée de brèches que nous comblons progressivement. Mais on ne va pas s’arrêter là, nous allons travailler sur tous les segments : l’agriculture, la santé, le tourisme, etc. Nous allons aussi faire mieux encore avec nos amis italiens, dont une délégation est ici ce soir. Nous allons avoir des vallées magnifiées."