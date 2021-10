Non, il n'y a pas un projet de 300 logements aux portes de Monaco. Mais le maire de La Turbie a tout calculé

Le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, veut faire taire une rumeur qui semble-t-il persiste dans la rue autant que sur les réseaux sociaux.

Il affirme : "Il n’y a aucun projet sur le terrain situé entre la Moyenne corniche et l’avenue Hector-Otto de Monaco." Voilà, c’est dit !

"J’ai fait faire une étude de capacité"

Mais Jean-Jacques Raffaele convient tout de même qu’il mesure le potentiel exceptionnel du site.

"Nous sommes propriétaires de 2.700 m2 qui touchent Monaco. L’emplacement est stratégique. Nous pourrions agrandir l’assiette foncière. Je me suis rapproché de l’Établissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA). J’ai fait faire une étude de capacité. Le terrain pourrait atteindre 6.000 m2 avec les terrains privés avoisinants. En clair, cela pourrait représenter, un jour, la création de 300 logements. Mais je le répète, il n’y a pas de projet actuellement. On a du potentiel. Tant mieux. C’est tout. De plus, je n’imagine pas pareil projet sans Monaco."