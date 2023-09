Monaco se tourne vers un urbanisme plus végétalisé

Souhaitant apporter des modifications aux projets d’urbanisme et aux constructions menés actuellement en Principauté, notamment pour verdir l’ensemble et aérer des espaces, le gouvernement princier a recueilli l’avis des élus communaux, réunis en session extraordinaire mardi dernier. Toutes les propositions ont été votées à l’unanimité.

Les secteurs concernés

Plusieurs secteurs sont concernés par ces modifications voulues par l’État. Tout d’abord, l’opération Clotilde et Rosario au cœur du quartier du Jardin Exotique. Également l’opération Grand Ida ainsi que le secteur à l’étude qui lui est conféré. Enfin, dans le quartier Monte-Carlo, le secteur au droit de la zone dit des Fleurs, est aussi visé.

Ce que l’on garde

Concernant l’opération dite Clotilde et Rosario, comme le projet du Grand Ida, les grandes lignes et l’ensemble du projet sont maintenus. À savoir, l’indice de construction de référence ainsi que la densité. Idem pour les deux autres secteurs.

Ce qui évolue et les objectifs attendus

L’évolution proposée par l’État se veut principalement paysagère et écologique. Elle vise des objectifs bien précis à savoir atténuer visuellement l’impact des nouveaux projets de construction dans le grand paysage et plus précisément les vues générales vers le Rocher. Des trouées visuelles seront désormais préservées depuis le boulevard du Jardin Exotique.

De plus, la végétalisation, avec la plantation d’arbres, tant au pied des immeubles qu’en lien avec l’espace public, sera désormais de mise. Cette volonté de verdir les constructions vaudra aussi pour les façades et les couvertures des bâtiments, précise la délibération prise lors du conseil communal.

Concernant le projet Clotilde et Rosario, il s’agit aussi de valoriser davantage l’immeuble Les Rotondes qui fait partie du bâti remarquable à Monaco, en organisant les futurs volumes de construction autrement, notamment en les réalisant plus petits afin de ne pas écraser visuellement l’immeuble.

Concernant l’opération du Grand Ida, le gouvernement et la mairie de Monaco souhaitent une optimisation du Plan national pour les logements des Monégasques (PNLM) ainsi qu’une extension du secteur à l’étude.

Ainsi, une surélévation d’un étage du bloc A du Grand Ida sera réalisée. Avec elle, l’extension du secteur à l’étude de la Colle aux deux îlots implantés en amont de cette opération.

Enfin, une ouverture partielle à l’urbanisation est prévue dans le quartier Monte-Carlo à proximité de la zone dite de Fleurs. À cet endroit, une nouvelle opération d’aménagement est prévue avec le remembrement de deux parcelles sises au 1 et 3 de la rue des Lilas, à savoir l’hôtel Lido et la villa les Hirondelles. De plus, il a été décidé d’inclure dans ce secteur à étude la parcelle où se trouve l’actuel bâtiment de Monaco Telecom et de la Croix-Rouge.

L’agencement de cette parcelle devra en effet être réfléchi à une échelle plus globale et en lien avec l’évolution de l’immeuble Palais de la Scala.