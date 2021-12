Mieux vivre dans les logements de demain? La Métropole Nice Côte d’Azur va présenter une charte

La Métropole Nice Côte d’Azur va présenter jeudi en séance une charte pour construire "positif" qui s’appliquera aux promoteurs privés comme aux bailleurs sociaux. Ces derniers ont été consultés et associés à sa rédaction, précisent les services de la collectivité.

Et "ils sont dans de bonnes dispositions", assure Anthony Borré, vice-président de la Métropole en charge du Logement et président du principal bailleur social azuréen, Côte d’Azur Habitat. Avec un bonus pour eux: si le bailleur social respecte la charte, sa subvention sera bonifiée. Si c’est un promoteur privé, alors l’instruction du permis de construire sera facilitée.

Pour rédiger cette charte, qu’il décrit comme "quasiment inédite en France", Anthony Borré est parti d’un constat qu’il partage et dont il a discuté avec l’architecte François Leclercq corédacteur d’un rapport sur la qualité des immeubles et des appartements remis en septembre dernier à la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Ce constat, c’est que l’on "a perdu 10m de surface en 10 ans et 27cm de hauteur sous plafond en 60 ans", entame le premier adjoint au maire de Nice. Qui ajoute, "on a clairement perdu en qualité". Et de lister: "Les logements sont de plus en plus mono orientés donc impossible de faire des courants d’air, les séjours de plus en plus des pièces à vivre, pas tout à fait une cuisine pas tout à fait un salon, etc.". Et la crise sanitaire qui est passée par là, avec ses "confinements" a rendu plus prégnant le besoin de bien vivre dans son appartement. Cette nouvelle charte sera complétée "rapidement" par deux autres chartes sur lesquelles travaillent encore Anne Ramos, en charge de l’Urbanisme et Richard Chemla, en charge de l’Environnement: une sur la qualité énergétique, l’autre sur les essences végétales.

Surfaces minimums pour les T1, T2, etc.

Avec cette charte, proposée au vote des élus, la Métropole souhaite améliorer le confort des logements en imposant, mesure forte, des surfaces minimum pour les appartements: 30m2 pour un studio, 45m2 pour un T2, 65m2 pour un T3, etc. Le promoteur ou le bailleur devra favoriser les appartements traversants et prévoir que ces derniers soient adaptés aux modes de vie qui changent en étant "flexibles et modulables", précise Anthony Borré. Les espaces extérieurs devront être "le plus généreux possible" et si des balcons sont prévus, ils ne pourront pas être moins larges qu’1m50. Par ailleurs, le bâtiment devra être adapté au climat méditerranéen, être intégré le mieux possible dans son environnement et favoriser la mixité sociale. Enfin, "une commission d’examen de la charte sera tout de même mise en place pour étudier les cas particuliers," précise l’élu. En clair, pour les projets qui nécessiteraient une entrave à la charte.