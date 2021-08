Mauvaise nouvelle pour les riverains, "les chantiers vont continuer au mois d’août à Monaco"

Mais qu’est-ce que c’est que ce bruit? Alors que tout le monde semble avoir baissé son rythme, les chantiers vont bon train et rien ne semble les arrêter. Et pour cause: ils ne ralentissent pas la cadence!

Albert Croesi, conseiller interministériel auprès du Ministre d’État en charge du Plan National pour le Logement des Monégasques, du cadre de vie et des relations avec les usagers, explique les raisons de cette situation inhabituelle.

Août est le mois des vacances et donc de la tranquillité. Pourtant, les travaux continuent en ville.

Pourquoi?

Il faut le dire aux gens: les travaux vont continuer au mois d’août. Les chantiers pour le Plan National du Logement des Monégasques, mais aussi ceux d’intérêt public doivent se poursuivre. Nous avons tous tendance à oublier l’épisode du confinement et son lot de restrictions et de contraintes et plus particulièrement pour les entreprises! L’argent de l’État peut compenser certaines choses mais pas le temps perdu.

Est-ce que vous mettez les bouchées doubles?

Pas doubles mais on continue comme un mois normal, notamment pour des chantiers capitaux comme le N-CHPG et Ida. Le nouveau CHPG est un chantier qu’il est impensable de ralentir. Chacun comprend l’intérêt supérieur de l’avancement de ce chantier. Il ne sera donc pas contraint sur les horaires de travail. Ida, quant à lui, va pouvoir continuer sans contraintes horaires également. Le chantier ouvrira à 7h30 pour se terminer à 21h. En revanche, les bruits forts, du type terrassement, ne pourront s’effectuer que de 8h30 à 19h30.

Pas de grasse matinée pour les riverains alors?

Les autres chantiers que sont Testimonio II, Carmelha et îlot Pasteur seront également "ouverts" mais ils ne pourront pas commencer avant 9 heures et n’iront pas au-delà de 18 heures.

Habituellement, ce n’est pas si intense!

C’est vrai. Généralement, les chantiers sont quasiment à l’arrêt car les entreprises ferment. Cette année, personne ne peut se le permettre car nous avons subi des périodes assez longues d’interruption de travaux, ou pour le moins de ralentissement.

Cela a-t-il réellement un impact?

Par exemple, le projet Ida doit être livré fin 2023. Nous ne pourrons pas dire à ce moment-là que la livraison est retardée parce que les entreprises ont pris des congés d’été, deux ans plus tôt; et personne ne se souviendra alors qu’une crise sanitaire "est passée par là" et qu’elle a généré de sérieuses complications pour les entreprises.

Encore la covid…

Il ne faut pas oublier que depuis dix-huit mois, et malheureusement encore aujourd’hui, les entreprises doivent alléger les équipes pour respecter les règles sanitaires. Du retard est accumulé. Il ne faut pas l’augmenter mais au contraire tenter de le rattraper pour livrer les immeubles en temps et en heure. Tout le monde sait qu’en 2021 et 2022 il n’y aura pour les attributions que des appartements de récupération dans le Domanial. Donc très peu. Si l’on retarde plus encore la livraison des nouveaux appartements Testimonio II et II bis, Honoria et Ida, on ne s’en sortira pas. La pénurie est là. Donc tout le monde doit comprendre qu’il faut que les chantiers se maintiennent à une bonne cadence cet été, et même certainement durant l’été 2022.

Toutefois cette année, les riverains de Plati sont dans une ambiance très bruyante.

Oui, cette année est plus dure que ne le sera 2022 car il s’agit de subir les désagréments des terrassements et des travaux de voirie en même temps.

Vous recevez beaucoup de plaintes?

Non, relativement peu. Les Monégasques et les résidents ne sont pas démunis de bon sens et ils ont compris que les travaux entrepris aujourd’hui par le gouvernement sont indispensables et que ce sont des chantiers d’intérêt public. Depuis que nous avons créé la "cellule d’information Cadre de vie et Chantiers", la population, renseignée, a compris les nécessités qui sont celles du gouvernement pour reprendre de nombreuses infrastructures et réhabiliter des quartiers entiers.

Mais à Plati, c’est effectivement tout le quartier qui est en chantier!

Deux commerçants m’inquiètent, oui. Par exemple le magasin de motos subit des nuisances considérables en termes de bruit. Ça devient difficile pour les salariés de travailler dans de telles conditions, et pour autant, il m’est impossible de trouver un relogement pour un magasin de cette nature qui nécessite des extractions de gaz d’échappement, etc.

Et les habitants?

L’Administration des Domaines a œuvré pour que l’ensemble domanial Les Cèdres soit équipé de fenêtres en double-vitrage et des volets roulants qui isolent efficacement. Les riverains du secteur privé ont bénéficié de l’action de la direction des Travaux Publics qui a fait poser des doubles vitrages aux frais de l’État. De même, toujours aux frais de l’État, des climatisations ont été installées par les services du gouvernement.

Je ne crois pas que cela se passe comme ça dans tous les pays du monde… Les gens sont reconnaissants et tolérants. Je les en remercie. Il faut désormais que l’on avance le plus vite possible pour livrer dans les temps et rendre au plus tôt la qualité de vie de nos résidents plus agréable.

Et combien de temps cela va durer?

Le bruit de terrassement à Ida, ce sera jusqu’à la fin de l’année. Après, ça ira mieux. Une dalle sera coulée sur Rainier-III qui atténuera les bruits de terrassement, et les entreprises travailleront en up and down, c’est-à-dire en même temps en sous-sol et en étages. Sinon, nous pourrions moins terrasser pour éviter le bruit en se privant de quelques emplacements de parking. Quand j’entends les remarques qui me sont faites, par exemple à l’Hélios qui n’a pas son propre parking avec accès direct dans les étages, j’en doute…