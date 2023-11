Le stationnement va devenir payant dans cette avenue de Cap-d’Ail

Le sort de l’avenue Hugues-Savorani avait nécessité une réunion publique fin octobre. Réunion au cours de laquelle le maire Xavier Beck avait annoncé la suppression de quatre places de stationnement et des travaux d’élargissement du cheminement piéton afin de rendre l’artère – étroite et accidentogène – plus sécurisée.

Cette fois, c’est de stationnement et de réglementation dont il est question. Il a été décidé lors du dernier conseil municipal de le rendre payant, afin de "favoriser la rotation des véhicules et d’éviter que les emplacements de stationnement ne soient occupés pour une trop longue durée, et ainsi favoriser la disponibilité des places", peut-on lire dans la délibération votée à l’unanimité par les élus.

Du lundi au dimanche

Le stationnement sera ainsi payant de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au dimanche et ce, tout au long de l’année. Considérée comme une zone rouge à l’image de l’Espace Marquet et la route de La Turbie pour ne citer qu’eux, la tarification sera donc identique: 0,40 centimes le quart d’heure pour la première heure et donc 1,60 euro de l’heure. La deuxième heure est plus chère avec 3,60 euros cumulés avec la première.

Enfin, notez que le stationnement pour les véhicules électriques – et non hybrides – sera gratuit. Il en va de même pour les personnes en situation de handicap titulaires de la carte mobilité. Les résidents et professionnels du secteur auront la possibilité d’obtenir un tarif préférentiel de 2 euros par jour, ainsi qu’un forfait de 10 euros à la semaine.

La vidéoprotection installée sur l’avenue?

Toujours sur l’axe qui relie l’avenue du Trois-Septembre à l’Hôpital Princesse-Grace à Monaco, Xavier Beck a fait part de son intention d’installer une caméra "dôme" au niveau de l’arrêt de bus "Escalier du camping". L’objectif? "Juguler toute tentative de stationnement sauvage qui aurait pour effet de restreindre à nouveau l’évolution des piétons et les mettre en danger."

Ce projet doit d’abord faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes et coûterait plus de 10.000 euros à la commune qui solliciterait une participation financière du Département à hauteur de 30%.