Le futur parking du stade de La Turbie sera-t-il sur 2 niveaux?

En octobre dernier, le maire de La Turbie, Jean-Jacques Raffaele, dressait dans nos colonnes la feuille de route en matière d’aménagements structurels sur sa commune. Parmi les annonces, la création d’un parking public sur le plateau du stade communal, en cœur de village.

« Techniquement nous sommes prêts. Ce sera une plus-value immense pour La Turbie. Nous avons fait faire des études de sol, d’accès et de faisabilité. Des groupes sont intéressés. J’espère une livraison avant la fin de mon mandat en 2026 », précisait alors le maire, évoquant une enveloppe budgétaire globale de 7 millions d’euros dans l’attente d’un financement détaillé et notamment de la contribution de la Carf.

Rencontré sur site à l’occasion d’un échange entre jeunes joueurs de La Turbie et professionnels de l’AS Monaco, Jean-Jacques Raffaele fait le point sur l’avancée du dossier.

"On peut faire de 350 à 700 places"

"Nous sommes toujours en phase projet. Des études vont se terminer avant cet été et après il faut qu’on passe au financement - la charge la plus lourde. Les études au sol ont été menées, tout est faisable, on a l’accord de l’architecte des Bâtiments de France globalement sur le projet. Il faut qu’on aille dans les détails mais on est plus qu’en phase avancée. Reste à déterminer un planning de discussion."

Initialement, le maire avait évoqué un parking de 400 places, mais l’emprise pourrait être plus grande. "Le parking sera au niveau zéro, c’est-à-dire sur le terrain. Mais selon les études de sol, il pourrait y avoir un niveau inférieur." Durée estimée des travaux: "environ un an et demi".

Un parking "d’utilité publique" selon le maire, puisque voué à répondre à un besoin de ses administrés, à garantir une meilleure accessibilité des touristes, et peut-être à jouer un rôle de parking de dissuasion pour les salariés de la Principauté voisine? "Ce n’est pas l’objet unique mais c’est aussi une discussion qu’on aura avec l’État monégasque. Là-dessus, on peut faire de 350 à 700 places selon l’étude."

"On trouvera une solution pour les gamins"

À terme, la nouvelle pelouse (synthétique) serait apposée sur le toit du parking, non sans rappeler la singularité de la pelouse (naturelle) du stade Louis-II.

"On va aussi rendre ce stade conforme, car il dispose d’une dérogation aujourd’hui, rappelle le maire. Nous aurons des discussions avec l’AS Monaco car, comme je leur ai dit, je ne peux pas freiner un projet d’utilité publique pour mon village pour le stade. On trouvera avec d’autres communes et l’AS Monaco une solution pour que les gamins puissent avoir accès au football durant les travaux."

Mais le premier coup de pioche n’est pas pour tout de suite. "On ne sait pas si ce sera dans 2, 3 ou 4 ans. Mais d’ici la fin de l’année, les études devraient être finalisées."