Le Café de Paris va prendre de la hauteur et la Brasserie s'agrandir avec un toit-terrasse

Le célébrissime bâtiment Belle Époque du Café de Paris sur la Place du Casino va prendre de la hauteur et se transformer en profondeur. À la clé, il offrira plus d’espaces de restauration et de nouvelles boutiques de luxe.

Les mètres carrés

parmi les plus chers au monde

« Mais coupons court d’entrée à tous les fantasmes, a prévenu Jean-Luc Biamonti, le président de la Société des Bains de Mer, qui présentait hier les premières images de ce projet chiffré à 40 millions d’euros. On ne fera pas n’importe quoi, le bâtiment ne sera pas dénaturé. Au contraire, ce sera mieux qu’avant. Nous allons mettre en valeur tout le potentiel. »

Notamment sur la partie de droite, actuellement inutilisable, « où se trouvent pourtant les mètres carrés parmi les plus chers au monde, relève Jean-Luc Biamonti. On s’est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. »

Là, le bâtiment sera surélevé d’un étage et d’un toit terrasse. « Au final, l’ensemble sera plus homogène », promet le président de la SBM.

L’architecte

des Monuments historiques

Cette transformation en profondeur du bâtiment du Café de Paris a été confiée à deux architectes : le Monégasque Alexandre Giraldi et le Français Alain-Charles Perrot. « Il est un des architectes en chef des Monuments historiques précise le président de la SBM. Il sait garder les choses dans leur jus. Et là, c’était fondamental pour nous. À Monaco, il nous a déjà donné satisfaction en réalisant la terrasse du Casino en plein air côté mer et les résidences de l’Hermitage. »

Le permis de construire a été accordé il y a peu par les autorités monégasques et les premiers travaux ont débuté il y a quelques jours. Pour une durée d’un peu plus d’un an.

Du côté de la SBM on espère évidemment réduire au maximum les nuisances afin de pas trop impacter les autres activités. « On va faire du mieux que l’on peut pour ne pas gêner les clients, assure Jean-Luc Biamonti. L’avantage c’est qu’il n’y a pas de démolition puisqu’on construit sur de l’existant. »

S’adapter pour réduire

les nuisances

La Société des Bains de mer a dû cependant s’adapter. Ainsi, depuis ce jeudi, la partie « brasserie » du Café de Paris a été installée dans la Salle Empire, côté Hôtel de Paris. D’ici peu, la partie « limonade » sera aménagée le temps des travaux dans une installation temporaire sous une tente du côté du Café de Paris. L’activité de Casino Café de Paris restera opérationnelle toute la durée des travaux.

« On espère pouvoir rouvrir l’ensemble fin juin 2023 », promet le président de la SMB.

Une transformation qui donnera à ce bâtiment - témoin privilégié de l’histoire de Monte-Carlo depuis plus de 150 ans grâce à son emplacement unique - une nouvelle dimension. Et sans doute un nouveau succès.

Rendez-vous pris dans 15 mois.