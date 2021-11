La Promenade des Anglais restera une route à grande circulation, mais...

Un statut ancien, puisqu’il remonte à 1958 et qui, pour le maire de Nice, ne correspondait plus aux enjeux actuels, à la fois environnementaux et d’apaisement de la circulation.

Christian Estrosi voulait donc pouvoir "prendre de nouvelles mesures de police et de déviations permettant d’apaiser le trafic routier sur cet axe, lutter contre la pollution de l’air et protéger le cadre de vie".

Le maire de Nice s’est heurté au véto du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djébarri qui, par courrier daté du 13 septembre, s’est opposé au changement de statut administratif de la Prom’ au motif qu’elle est la seule voie permettant d’assurer le transit des convois exceptionnels de plus de 48 tonnes d’Ouest en Est sur le département.

Un itinéraire bis

"Les caractéristiques techniques des ouvrages d’art (ponts et tunnels) de la voie Mathis ou de l’autoroute A8 ne permettent pas d’accueillir les véhicules au-delà de 48 tonnes." Ces convois exceptionnels pourront continuer d’emprunter le bord de mer niçois. Toutefois le ministre autorise, à titre expérimental, le maire à en limiter le nombre en mettant en place un itinéraire bis via l’autoroute, voire par la mer.

Jean-Baptiste Djébarri ouvre aussi la voie à des restrictions de circulation excluant les véhicules les plus polluants et, notamment, les poids lourds. Pour mener à bien son plan de réduction des émissions, la municipalité pourra prendre des arrêtés en ce sens. Notamment dans le cadre de la future ZFE qui "interdira la circulation des poids lourds les plus polluants dès 2022 dans le centre-ville de Nice mais aussi tout le long de la Promenade des Anglais et du Quai des États-Unis."

S’il regrette le refus de déclassement, Christian Estrosi estime néanmoins qu’"avec cet accord écrit, nous avons désormais toute la latitude pour poursuivre la politique d’apaisement de cet axe ouest-est."