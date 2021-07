La plage du Larvotto entièrement modernisée à Monaco : on a fait le tour du propriétaire

Un littoral entièrement remodelé. Un nouveau visage à l’Est de la Principauté de Monaco. Évoquée en 2017 et amorcée en octobre 2019, la restructuration du complexe balnéaire du Larvotto s’est achevée alors que la saison estivale débute tout juste.

Ce samedi matin le prince Albert II a inauguré les lieux aux côtés de nombreux officiels du pays et, bien sûr, de Renzo Piano et Michel Desvigne. Le premier a pensé l’architecture globale du projet, le second a esquissé l’aménagement paysager du site balnéaire.

" Ce nouveau Larvotto est un lieu de vie, une liaison entre le futur quartier MareTerra et Testimonio. Sur place, on a créé de la vie avec, entre autres, des commerçants historiques, l'académie de la mer, un site handiplage, une piste cyclable d'un kilomètre ", introduit Jean-Luc Puyo, directeur de l'Aménagement urbain à Monaco.

Voici ce qu'il faut retenir.

une vingtaine

de locaux

Au total, 4800 m² de surface commerciale ont été créés, soit 2000 m² de mieux qu’auparavant. Le long de la promenade inférieure, on retrouve ainsi une vingtaine de locaux, dont des restaurants, une école de plongée, un poste de secours et des commerces.

Parmi les locataires historiques, le Neptune et le glacier Mullot n’ouvriront qu’à la mi-juillet.

La nouvelle crèche, elle, devrait être opérationnelle en septembre prochain. Quant à la salle de gym, dont l’aménagement est toujours en cours, la date d’ouverture est estimée à novembre.

Quant aux sept locaux encore vacants, l’appel à candidatures a permis de réunir tous les dossiers. Une commission d’attribution statuera pour que quatre commerces de détail, liés à la plage, et trois commerces de bouche s’installent.

Pour ceux-là, les travaux devraient commencer en octobre.

une plage

non-fumeur

À l’instar de la plage des Pêcheurs et du Solarium, la consommation de tabac et de cigarettes électroniques est strictement interdite sur le site du Larvotto.

Des emplacements dédiés, et délimités par une signalétique, ont été installés pour que les principaux concernés puissent installer leurs serviettes sans risquer d’importuner les non-fumeurs. Des cendriers seront aussi à disposition.

380 arbres plantés

"Dans la continuité de Mareterra [l’extension en mer, ndlr], on a la chance de refaire 1,5 km de promenade au bord de la mer. On s’est surtout intéressé à la dimension géographique, développe Michel Desvigne, architecte paysager du projet. En réalité, c’est un morceau de côte, un petit morceau de géographie naturel qu’on restitue. On s’est donc attaché à l’aspect méditerranéen de cette flore. C’est très naturaliste, il y a très peu de végétaux ornementaux."

À terme, 380 arbres (pins, eucalyptus, palmiers…) seront plantés, dont 80 sur la plage du Larvotto.

Des derniers travaux en octobre

Si le gros œuvre a été achevé à temps pour permettre au complexe d’accueillir à temps les locaux et touristes, des travaux de finition seront menés au terme de la saison estivale, d’octobre au printemps 2022.

« C’est tout ce qui concerne les pergolas sur la promenade supérieure, la pose de panneaux solaires. Les jeux d’enfants seront réinstallés près du Grimaldi Forum, à l’endroit où se trouve la moquette artificielle verte », précise Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux Public à Monaco.

Quid de la fontaine Lartigue, démontée en septembre 2019 le temps des travaux de réhabilitation du Larvotto ? « Elle sera remise en place à la fin de l‘année », assure Jean-Luc Nguyen.

une protection contre les coups de mer

On a tous en tête ce mardi matin du 30 octobre 2018 et ces images de désolation après qu’une tempête, la nuit précédente, a ravagé le littoral monégasque. Commerces et installations du Larvotto avaient alors subi des dégâts conséquents.

Les menaces météorologiques devenant de plus en plus fréquentes, le gouvernement a opté pour plusieurs solutions techniques.

L’épi central a été supprimé pour une meilleure circulation des courants et favorisé la qualité des eux de baignade. « À l’entrée des deux anses, des digues sous-marines, remontant jusqu’à un mètre sous la surface de l’eau, permettent d’atténuer l’effet de la houle, détaille Jean-Luc Nguyen, directeur des Travaux Publics. Le niveau du rez-de-chaussée des commerces a été surélevé d’1,5 mètre par rapport à avant. En plus des murets en béton, on pourra rajouter des dispositifs de protection en inox. »