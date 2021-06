Elle doit rouvrir cet été, comment se reconstruit la route du Boréon?

"La route ne pouvait pas être faite ailleurs."

Partant de ce constat – rapporté par le chef des routes de la Vésubie – Elio Foca, lors de la visite de chantier, jeudi dernier (1), il fallait trouver un moyen, dans le Boréon, de reconstruire, en mieux et au plus vite.

Après une piste accessible en 4x4 créée en novembre, le chantier de reconstruction n’a pu commencer qu’après l’hiver. Et depuis trois mois, c’est un travail acharné qui se joue. L’idée paraît simple: identifier les brèches et trouver la technique la plus adaptée, à chaque fois, pour réparer. L’objectif? Rouvrir la route pour l’été et de façon définitive. Le provisoire ne sera choisi qu’à la marge. "Sur certaines portions, nous ne ferons que des enduits et pas d’enrobés définitifs pour que les concessionnaires viennent ensuite poser leurs réseaux", indique-t-on. "On prévoit de mieux isoler et protéger les réseaux, notamment pour éviter, comme lors d’Alex, toute rupture des communications", prévient le président de la Métropole, Christian Estrosi.

1. En présence du président de la Métropole, de maires, d’agents et d’acteurs du monde du BTP.