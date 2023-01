Du littoral jusqu'aux vallées, le point sur les projets et travaux en 2023 dans la Riviera française

La remise en état des stations d’épuration de Saorge et de Fontan, aussi. Assortie de la pose de compteurs individuels pour les villages de la régie eau Roya-Bévéra. Sans oublier le nettoyage des parties couvertes des vallées du Borrigo et du Fossan. Ainsi que la création du pôle d’échange multimodal de Menton, qui se concrétise après avoir occupé le haut de la pile de dossiers depuis de nombreuses années.

On citera ainsi la gendarmerie de Sospel, attendue par les militaires et leurs familles depuis de nombreuses années. La modernisation des réseaux d’eau à Roquebrune, indispensable même si elle implique des difficultés de circulation pour les usagers de la route. Les berges de la Roya à remettre en état après que les flots ont ravagé le paysage et sa quiétude.

Ce projet, qui visait à "mettre à disposition des forces locales de sécurité des moyens plus modernes pour mener à bien leurs missions sur les secteurs de la Roya et la Bévéra".

À Tende, les travaux commencent au village. Première étape: la création d’une zone de régulation au-dessus du pont au Campileggio – dit le "pont de Truites". L’aménagement de cet espace de plus 6.500m2 est destiné à "casser la vitesse d’écoulement de la Roya et favoriser le dépôt des matériaux charriés en amont" plutôt que dans la traversée du village.

Après les travaux réalisés à la Zone d’activité de Fontan – en dessous des ponts d’Ambo et du Caïros en cours d’installation – et autour du lac de Breil, il est prévu que le confortement de la partie supérieure se termine fin février. "En rive droite, la pose d’enrochements sur un linéaire de 900mètres depuis l’ancien camping de Breil jusqu’au pont supérieur a pour objectif de maintenir une largeur suffisante pour assurer le bon écoulement de la Roya et limiter l’érosion des berges en cas de crue", explique-t-on du côté de la Carf.

Pour rappel, la régie du service eau et assainissement de la Riviera française dispose depuis deux ans d’un espace en ligne pour les abonnés du moyen et haut pays. Accessible depuis la page d’accueil du site Internet de la communauté d’agglomération, il vise à "faciliter l’accès aux informations et à la facturation pour les usagers concernés". Proposant de garder un œil sur l’évolution de ses consommations, suivre ses factures et payer en ligne, ou encore régler les détails de son abonnement.

À terme, plus de 6.000 compteurs doivent être posés – entre 2023 et 2026 – dans les six communes de la Régie eau: Breil, Saorge, Fontan, Tende, Sospel. Et La Brigue, donc, qui en bénéficiera à compter du second semestre 2023.

"Cet été, à cause de la sécheresse, nous avons été très limités en eau potable, tant et si bien qu’une nuit nous avons été obligés de la couper. La seule solution pour diminuer la consommation d’eau, ce sont les compteurs", exposait le maire de La Brigue, Daniel Alberti, dans le numéro d’octobre du magazine institutionnel Riviera et Merveilles. Justifiant ainsi la raison pour laquelle sa commune s’est portée volontaire pour être la première des "membres" de la régie eau à être équipés.

Entamée en avril 2021 avec les travaux de mise en accessibilité des quais, la transformation de la gare de Menton se poursuit à grande vitesse. Adieu le petit parvis et sa dizaine de places. À l’horizon 2024, c’est un véritable pôle d’échange multimodal doté d’un parking de 350 places pour les habitants et visiteurs qui sera érigé en lieu et place de l’ancien bâtiment. L’enjeu: valoriser l’offre de transports publics en facilitant l’intermodalité le long de l’axe Nice-Monaco-Italie.

Au programme: retrait des embâcles, des déchets et des matériaux qui se sont accumulés au fils des années et des pluies. L’enjeu de ce chantier est évidemment environnemental mais il relève également de la prévention, dans la mesure où il permettra de rétablir le bon écoulement des cours d’eau pour limiter les risques d’inondations. L’opération, menée par le Smiage (Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau) devrait durer un mois.

Stations d'épuration de Fontan et Saorge

Parmi les victimes insoupçonnées de la tempête Alex, on compte assurément les réseaux et les équipements liés à l’eau et l’assainissement.

Au lendemain de la catastrophe, le bilan était glaçant: sur les 14 stations d’épuration que compte la vallée de la Roya, 11 avaient été emportées avec les flots. Seule celle de Breil était encore exploitable.

Les stations d’épuration de Fontan et Saorge ont notamment payé un lourd tribut. Au point que la nécessité de réaliser d’importants travaux de réhabilitation a rapidement été identifiée.

Après un état des lieux complet, la Communauté de la Riviera française a mené, en 2022, des études complémentaires pour restructurer les deux équipements.

Le marché attribué, les travaux imminents

À Fontan, l’opération va consister à "réhabiliter et mettre aux normes la station tout en maintenant le génie civil". Il est également prévu de "rehausser le bâtiment d’un étage pour améliorer le process de traitement des eaux".

Dans une courte interview publiée dans Riviera et Merveilles, le maire de Fontan, Philippe Oudot, soulignait que la nouvelle station "sera dotée d’un procédé́plus moderne et l’eau renvoyée dans la Roya sera d’une meilleure qualité́qu’elle ne l’est aujourd’hui, et même meilleure qu’avant la tempête. C’est un vrai plus écologique et environnemental pour la commune et pour toute la vallée".

En ce qui concerne Saorge, le chantier sera de plus grande ampleur. Il s’agira en effet de déplacer la station et de la reconstruire – plus à l’écart de la rivière cette fois-ci.

"La nouvelle structure fera l’objet d’un traitement architectural particulier pour une parfaite insertion paysagère".

En termes de calendrier, le marché a d’ores et déjà été attribué pour les deux équipements. Les travaux devraient pouvoir commencer d’ici quelques mois.