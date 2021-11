Des bureaux, des logements, un hôtel de luxe... On a visité Airport Promenade, l'emblème du nouveau quartier de l'Arenas à Nice

Airport Promenade, c’est aussi un hôtel Sheraton de 234 chambres, avec piscine et terrasse sur le toit, bar panoramique, un restaurant, un espace de réception de 500m2 comprenant un ballroom, ainsi qu’un espace de fitness.

Le tout sur 11.500m2 en cours d’achèvement. La livraison clé en main au groupe Sheraton est prévue pour le premier trimestre 2022.

Le troisième bâtiment qui pointe vers le sud, tel une proue de navire, avec ses huit niveaux et sa terrasse suspendue est un espace de bureaux de 11.400m2. La commercialisation a d’ores et déjà commencé et près de 50% des surfaces disponibles ont trouvé preneur. Une multinationale américaine, cotée en Bourse, devrait s’installer au dernier étage. Un coworker a mis une option sur les cinquième et sixième étages. Il se murmure aussi le nom de Bruni Glass, fabriquant italien de flacons en verre pour spiritueux, ou encore celui d’Ernst and Young. C’est l’un des plus gros cabinets d’audit financier au monde. Il devrait aussi y avoir des kinésithérapeutes et des spécialistes de la médecine du sport en contrat avec l’AS Monaco...

Un bâtiment écoresponsable