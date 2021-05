Découvrez à quoi va ressembler la nouvelle Villa Lamartine à Monaco

"Un bâtiment technologique et accueillant"

C’est à l’architecte Gabriel Viora que la mairie a confié son projet de raviver la Villa Lamartine.

"Un projet passionnant dans un bâtiment remarquable classé, ce qui est à la fois une chance et une contrainte", confie le professionnel. La chance, de conserver le style Belle Époque. La contrainte de mettre aux normes pour les personnes à mobilité réduite et pour les règles sécuritaires, un immeuble largement centenaire.

Au final, seuls les murs de façade seront conservés à l’identique, à l’intérieur, tous les espaces vont être redistribués autour d’une cage d’escalier équipée avec ascenseur.

"Nous allons apporter un grand soin à l’ensemble, des ambiances agréables, façon boutique hôtel avec du mobilier design, des teintes douces tout en conservant une dynamique avec les moulures et les corniches anciennes. Ce même esprit sera présent dans tous les espaces: les salles de chant, de lecture, de sports. Et la salle de restaurant sera décorée comme un véritable restaurant, et pas comme une cantine", souligne l’architecte, qui complète: "notre objectif est de livrer un bâtiment technologique et accueillant".

Deux ans de travaux

L’ensemble du chantier entend respecter la démarche environnementale B2DM niveau Argent. C’est-à-dire? "Nous utiliserons des matériaux biosourcés pour l’isolation, les sols. Et nous installerons aussi, en toiture, 60 mètres carrés de panneaux photovoltaïques", explique Gabriel Viora.

La chaux sera aussi le matériau choisi pour le ravalement de façade, afin de redonner du prestige à ce bâtiment vieillissant sur le boulevard Princesse Charlotte.

À l’intérieur, le curage, la démolition et la reconstruction des planchers sont entamés depuis quelques jours. Pour les riverains, la mairie s’est engagée à limiter l’impact des travaux avec des écrans devant les portes et fenêtres pour éviter la propagation du bruit. Ainsi qu’une charte pour les ouvriers.

Les travaux doivent durer 24 mois.