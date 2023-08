La nouvelle école de Roquebrune-Cap-Martin va-t-elle coûter plus cher que prévu?

La nouvelle école de la Plage va-t-elle coûter plus cher que prévu ? C’est ce qui se murmure à Roquebrune-Cap-Martin. Le bruit court que la construction du groupe scolaire de la ZAC "Cœur de Carnolès"(1) avoisinerait les 11M€ au lieu des 7,5M€ initialement prévus. Soit une augmentation de 32 % par rapport aux estimations d’octobre 2021.

D’où sortent ces chiffres? Le 25 juillet 2023, un rapport d’analyse des offres des entreprises de BTP a été présenté en commission. Dans ce document, que nous avons pu consulter, il est effectivement question de coûts élevés : 5M€ pour le terrassement, les fondations et le gros œuvre, 560.000€ de voirie, 1,4M€ de menuiserie... Si l’on additionne le tout, on tombe à un peu moins de 11M€.

La procédure d’appel d’offres relancée

Mais cela reste des propositions. Libre à la commission d’appel d’offres de les accepter ou non. Et en l’occurrence celle-ci a préféré déclarer le marché infructueux "notamment en raison de l’absence de concurrence constatée sur certains lots", indique le maire de Roquebrune-Cap-Martin, Patrick Césari.

"La période estivale n’est pas propice pour lancer des marchés, pointe un membre de la commission. On a eu très peu d’offres."

Quid des tarifs élevés ? "Une incompréhension, glisse une source proche du dossier. Une partie du projet se situe en terre polluée qu’il faut traiter au préalable. Sauf qu’il y a eu une confusion. L’entreprise a cru que la totalité était à traiter, ce qui coûte évidemment plus cher."

Quelques corrections seront apportées avant de relancer la procédure. Un nouvel appel d’offres pour l’attribution des marchés et ses 17 lots va avoir lieu à l’automne. L’objectif de la mairie est de sélectionner les entreprises en décembre 2023. "Les travaux pourraient ainsi débuter au premier trimestre 2024", souligne-t-elle.

Une autre solution suggérée

"C’est une bonne chose, réagit Guillaume Contesse, l’élu d’opposition siégeant à la commission d’appel d’offres. Mais que se passera-t-il si celui-ci dépasse une nouvelle fois le montant prévu au budget ?"

Pour lui, "la vraie question est de savoir si nous avons les moyens de nous payer ce nouveau groupe scolaire". Le chef d’Agir pour Roquebrune-Cap-Martin s’interroge : "faudra-t-il renoncer à d’autres investissements comme la salle polyvalente ou la nouvelle école de musique ? Ou pire augmenter les impôts et les taxes des Roquebrunois ?"

"Une autre solution existe", revendique-t-il. L’élu souverainiste pense qu’il serait plus judicieux, moins coûteux et plus rapide de "rafraîchir l’actuelle école de la Plage" et de faire une "extension pour obtenir deux classes supplémentaires". Ainsi, "l’emprise foncière destinée au bâtiment d’éducation sur la ZAC pourra être cédée pour un euro symbolique au Département. Il pourra alors construire le collège public dont Roquebrune a besoin et qui est promis depuis 10 ans par Patrick Césari".

(1) La Zone d’aménagement concerté comprend aussi la construction, entre autres, de 400 logements, d’une école de musique, d’une salle polyvalente...

à lire aussi Voici à quoi ressemble la nouvelle école de ce village de l’arrière-pays niçois