Chantier de l'immeuble "Avant-Scène" à l'arrêt à Grand Arenas: un propriétaire "dans le rouge" bien décidé porter plainte

Jean-François confie que "financièrement c’est dur". Ce fonctionnaire qui travaille à Carros espérait pouvoir emménager dans son nouvel appartement d’ici quelques mois. Il est l’un des acquéreurs des 97 logements proposés à l’accession dans le cadre du programme Avant-Scène.

Il a acheté sur plan dès février 2022. Un investissement dans le neuf qui, pour lui, était gage de sécurité. "Depuis, je vais de déconvenue en déconvenue", souffle-t-il.

"J’ai toujours acheté dans l’ancien, raconte-t-il. Comme je suis un peu bricoleur, je faisais des travaux de rénovation et au bout de 3 ou 4 ans je revendais. Avec ma petite plus-value ça me permettait d’acheter autre chose. Mais là, à 50 ans, je me suis dit que ce n’était plus pour moi, que je l’allais me poser un peu..."

Il se laisse séduire par le programme immobilier que le promoteur Quartus vient de lancer au Grand Arénas.

"Je vais les attaquer en justice"

Pour investir il vend son appartement. Propose à sa fille étudiante en prépa à Sophia Antipolis d’abandonner sa chambre en cité universitaire pour venir s’installer avec lui. C’est bien ce qui désole le plus Jean-François qui ne voudrait pas "qu’elle rate ses études à cause de ça..."

Ça, ce sont les retards de chantier de l’Avant-Scène qui font qu’aujourd’hui il paye non seulement un crédit mais aussi un loyer. Il a bien tenté de négocier avec Quartus un dédommagement. En vain. "Humainement les gens de Nice sont très corrects, mais apparemment ça bloque à Paris."

Au terme d’une ultime réunion avec le promoteur, Jean-François a pris sa décision: "Je vais les attaquer en justice. J’ai vu avec mon avocat, je peux réclamer une indemnité locative. Tout le monde me dit que je suis dans mon bon droit. Sauf qu’il va falloir encore payer les frais de justice!"

Une situation ubuesque ce fonctionnaire n’est pas la seule victime. "Un collectif d’acquéreurs s’est constitué. On est une quarantaine", assure Jean-François.