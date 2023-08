Ces nouveaux bâtiments qui redessinent la Principauté de Monaco

Sauf dérogation, le mois d’août est le seul mois de l’année où les travaux sont à l’arrêt en Principauté. Une trêve salvatrice, là où onze mois durant les engins et les ouvriers s’affairent à façonner le Monaco de demain.

Les grands travaux engagés ces cinq dernières années en attestent. Et derrière le ballet des grues et des camions dans les rues, commence à poindre un nouveau visage architectural de la Principauté, que parfois certains peineront à reconnaître. Mais on ne peut avancer en gardant tous les vestiges du passé. Tour d’horizon des constructions en cours.

1. Le futur Centre Hospitalier Princesse Grace

Le futur Centre Hospitalier Princesse Grace. Photo Jean-François Ottonello.

À l’entrée est du pays, le chantier du futur Centre Hospitalier Princesse Grace est des plus visibles et des plus spectaculaires.

Ces derniers mois, l’immense armature de béton sortie de terre a permis de poser les fondations du parking du nouvel hôpital, dont les étages doivent se développer sur ce socle.

"Horizon 2032" pour la livraison, peut-on lire sur le site du nouvel hôpital, le gouvernement ne souhaitant pas, pour l’heure, fournir des informations plus précises.

2. Le futur îlot Pasteur

Le futur îlot Pasteur. Photo Jean-François Ottonello.

Longtemps trou béant à l’entrée de la Principauté, le futur îlot Pasteur s’est structuré cette année pour laisser apparaître le relief des bâtiments qui équiperont cette future zone d’activités. Avec en tête, depuis la place du Canton, ce large immeuble au profil qui semble être la coque d’un bateau.

Il abritera la nouvelle médiathèque et de 8.000 mètres carrés de bureaux. Les équipes pourront s’établir dans les étages à la fin de l’année 2024. Juste après la livraison du futur collège public de la Principauté, pour remplacer le vieillissant Charles-III de l’Annonciade.

L’établissement dimensionné pour 1 500 élèves devrait être opérationnel pour la rentrée de septembre 2024. L’ensemble comptera aussi une piscine, un data center, un centre de collecte de tri, une zone de tri postal, un parking de 900 places.

Et aussi, à l’horizon 2025, le futur espace Léo-Ferré et ses 1.500 places, logé dans les entrailles de ce nouveau quartier, descendant jusqu’à l’avenue de Fontvieille.

3. La Sûreté publique

La Sûreté publique. Photo Dylan Meiffret.

La Sûreté publique prend de la hauteur ! Le bâtiment historique de la rue Suffren Reymond est en cours de surélévation depuis une bonne année. Les palissades récemment enlevées permettent de découvrir le look du nouveau bâtiment, à la façade voulue rouge et blanche.

L’extension de l’immeuble permettra aux équipes de passer des 6.600 mètres carrés d’origine à 9.500 mètres carrés. Et de gagner en modernité.

Il est prévu que les travaux soient terminés d’ici à fin 2023, avec une livraison officielle en janvier 2024. L’occasion, peut-être d’y organiser la cérémonie de vœux pour la nouvelle année?

4. Le quartier de Mareterra

Le chantier Mareterra. Photo Jean-François Ottonello.

Appelé à être livré fin 2024, le quartier de Mareterra – formé par une extension du territoire de six hectares sur la mer – est en phase finale d’équipement. Impossible de passer à côté de ces nouveaux volumes, visibles de Monte-Carlo jusqu’au Larvotto.

Les yeux les plus curieux remarqueront même, depuis plusieurs semaines, des arbres en floraison sur les toits de cette jungle de béton. Sur les six hectares de Mareterra, colonisés déjà par la quinzaine de bâtiments érigés, la végétation est déjà mise en place pour être touffue à l’arrivée des premiers résidents.

Au centre, le Renzo, baptisé du prénom de l’architecte de la presqu’île, Renzo Piano, pointe vers le ciel. Et derrière les palissades, c’est surtout sa piscine – qui portera le nom de la princesse Charlène – lovée dans un caisson de béton et posée sur les flots de la Méditerranée qui attire l’attention.

Les futurs résidents de l’immeuble voisin, à qui sera réservée la piscine, devraient y apprécier la baignade.

5. Testimonio

Testimonio. Photo Jean-François Ottonello.

Deux salles, deux ambiances. Si au niveau du boulevard d’Italie, les bâtiments prennent vie, du côté de l’avenue Princesse Grace, c’est encore le grand chantier. La parcelle Testimonio, réputée comme le dernier grand terrain constructible de la Principauté, a été optimisée pour tirer au mieux profit de ces précieux mètres carrés.

En partie haute, les deux tours de logements domaniaux comblent le manque. La tour Elsa et ses 181 appartements ont été livrés fin 2022. La tour Réséda, rehaussée de cinq niveaux pour totaliser 197 logements sur 32 étages, doit être accessible aux premiers locataires début 2024.

Au niveau du boulevard du Larvotto, la construction des 61 résidences privées se poursuit. Tout comme, plus bas, pour la future école internationale, qui doit accueillir 800 élèves à la rentrée 2024.

6. Grand Ida

Grand Ida. Photo Jean-François Ottonello.

Exit l’atmosphère de village italien du quartier Plati, avec sa rue étroite et ses bâtiments anciens.

Le projet Grand Ida, en pleine expansion, donne une nouvelle atmosphère au secteur. Le complexe comptera 218 logements attendus d’être livrés pour le deuxième semestre 2024.

7. Le Palais Honoria

Le Palais Honoria. Photo Dylan Meiffret.

Se dressant à l’angle des boulevards de Belgique et du Jardin Exotique, le Palais Honoria est habité par ses premiers résidents depuis le début de l’été.

Ces derniers ont pu avoir les clés des 84 appartements domaniaux répartis dans ce vaste immeuble, qui abrite aussi une crèche et quelques commerces.