Cap-d’Ail vote un recours contre le projet de trémie à la sortie de Monaco

Dernier rebondissement dans cette affaire qui dure depuis de longues années et les premières études en 2013, le dépôt d’un recours par la commune de Cap-d’Ail contre les délibérations 4.3 et 4.4 du conseil métropolitain datant du 6 octobre 2022.

Désaccord avec la Métropole

Pour rappel, ces dernières approuvaient les conventions d’offres de concours de la société Immobilière domaniale, basée à Monaco, pour "l’élargissement du giratoire l’hôpital/jardin exotique ainsi que la création d’une trémie sur la RM6007", autrement dit la Moyenne Corniche.

Et ce, malgré les contestations appuyées du maire de Cap-d’Ail, Xavier Beck, qui avait demandé le report de ces délibérations en raison du désaccord entre sa commune et la Métropole.

Mardi soir, le maire LR en poste depuis 27 ans a donc fait voter (Sacha Guglielmi, membre de l’opposition, s’est abstenu), un recours contre ces deux délibérations en question. "On a une charte de la Métropole qui traite de la gestion des désaccords et qui prévoit expressément, lorsqu’une commune n’est pas d’accord avec un projet, qu’il y ait une discussion approfondie voire une saisie du conseil municipal qui doit émettre un avis, a-t-il déclaré au terme du conseil municipal. Or, toute cette procédure n’a pas été suivie par la Métropole qui a évoqué des raisons internationales."

L’édile a fait savoir qu’il a partagé "une liste de suggestions au ministre d’État et qu’il en a pris note. Maintenant j’attends de voir s’il en ressort quelque chose".

Le budget prévisionnel du projet s’élève à plus de 30 millions d’euros et doit être financé à hauteur de 80 % par la Principauté.