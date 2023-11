On fait le point sur la fermeture de la station-service TotalEnergies à Cap-d’Ail

Depuis le 23 août et une chute de pierres en provenance de la falaise, il n’est plus possible de faire le plein d’essence à la station-service TotalEnergies, nichée sur la Moyenne corniche à Cap-d’Ail. Équipement stratégique entre la sortie de Monaco et l’entrée de l’A8, celui-ci manque cruellement aux usagers de la route, lesquels espèrent une date de réouverture prochaine.

"La station-service reste fermée jusqu’à nouvel ordre pour des questions de sécurité", répond laconiquement la communication de TotalEnergies. Les travaux de confortement de la falaise dépendent du Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer, dont dépend la commune de Cap-d’Ail. Des expertises et étude ont été menées par drones ou physiquement grâce à des descentes en rappel.

Des aménagements estimés à 100.000 euros

Des blocs de pierre présentant des risques ont également été purgés. Depuis le 23 octobre, d’autres travaux de sécurisation ont débuté pour un montant estimé à environ 100.000 euros.

"La première phrase de travaux, qui a débuté, consiste à mettre en place des protections provisoires au sol. La deuxième phase, ce sont des protections provisoires en falaise contre les chutes de pierres. Et la troisième phrase, qui devrait se terminer le 1 décembre, concerne le blocage de la zone d’éboulement par du forage, canevas de câble et filets de câble", détaille Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail.

De son côté, TotalEnergies sécurise également sa partie privative.