Beausoleil avant Menton? La communauté d'agglomération de la Riviera française lance une chasse aux logements indignes

Le 7 juillet dernier, les élus de la Riviera Française approuvaient la mise en œuvre d’une Opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) pour cinq ans. Objectif: favoriser le développement du territoire par la requalification de l’habitat privé ancien. Un enjeu crucial dans une zone coincée entre mer et montagnes, où la question du logement ne cesse de se poser au fil des années.

Combien de logements concernés?

Près de 300 habitations sont visées par cette Opah (130 appartements de propriétaires bailleurs, 160 appartements de propriétaires occupants et 25 copropriétés), pour un territoire où le parc potentiellement indigne représente environ 1.800 logements, soit 5,1% du parc privé. Un taux supérieur à celui des Alpes-Maritimes (3,5%). Montant des aides allouées: près de 8,2 millions d’euros, financés conjointement par l’Agence nationale de l’habitat (6.310.175 euros), la Carf (1.453.325 euros) et la Région (420.250 euros).

Quels sont les enjeux visés?

"C’est un financement important et ambitieux qui démontre la volonté de la Carf de faire de cette Opah une réussite", a estimé le président de la Riviera Française, Yves Juhel. Mais surtout d’être à la hauteur des enjeux.

Et Mathieu Eyrard, directeur adjoint dans les Alpes-Maritimes de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), de citer: "La lutte contre l’habitat indigne et dégradé et contre la précarité énergétique. Mais aussi le traitement du parc de logements vacants pour remettre ces résidences sur le marché à des loyers modérés et favoriser la mixité sociale. Enfin, l’adaptation des habitats à la perte d’autonomie, dans un territoire où près de 13% de la population a plus de 75 ans".

C’est d’abord vers Beausoleil que les regards vont d’abord se tourner. Stratégiquement située à la frontière avec Monaco, la ville accueille de nombreux salariés de la Principauté. Elle a donc été choisie pour officialiser le lancement de ce grand chantier de réhabilitation.

Une quarantaine de logements ont déjà été identifiés sur la commune par la société Urbanis, chargée de traiter les dossiers. Mais il revient aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de faire les démarches nécessaires pour faire étudier et valider leur dossier afin d’obtenir les financements.

Quelles conditions pour bénéficier des aides?

Pour bénéficier d’un soutien financier, il faudra nécessairement remplir plusieurs conditions. Le logement visé devra dater de plus de 15 ans et remplir les conditions de décence à l’issue des travaux engagés (surface habitable d’au moins 9m²).

Les propriétaires occupants devront justifier d’un certain plafond de revenus mais aussi résider dans le logement pendant 6 ans après la réalisation du projet de réhabilitation. Une garantie nécessaire afin d’éviter les opérations immobilières.

Enfin, les propriétaires bailleurs devront pratiquer un loyer conventionné à l’issue des travaux et louer le bien pendant 6 ans.

Une visite de contrôle sera toujours menée avant et après réalisation des travaux par la société Urbanis afin de débloquer les fonds.

Les dossiers peuvent être déposés auprès de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) sur la plateforme dédiée monprojet.anah.gouv. Des permanences devraient être mises en place sous peu afin d’informer la population.

Prochaine commune visée par l’Opah: Menton?