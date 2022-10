Attention, la circulation sera perturbée dès demain entre Monaco et Menton... jusqu'en 2024

Attention, ça risque de bouchonner fortement entre Monaco et Menton ces prochains mois! Dès ce lundi, la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf) lance une grande opération de modernisation des réseaux d’eaux à Roquebrune-Cap-Martin.

Concentrés sur l’avenue Jean-Jaurès dans un premier temps, puis sur l’avenue Louis-Laurens, ces travaux en quatre phases (lire ci-contre) vont notamment entraîner la fermeture du sens de circulation Monaco/Menton sur l’avenue Jean-Jaurès - principale voie d’accès à l’est de la Principauté - puis la mise en place d’un alternat par feux et des fermetures ponctuelles de l’avenue Louis-Laurens. "Une vraie galère", s’inquiètent déjà de nombreux travailleurs monégasques et résidents de la Carf. D’autant plus que le chantier doit s’étaler jusqu’en avril… 2024.

C’est dans le cadre de sa compétence de gestion des réseaux d’eau potable et d’assainissement que la Carf lance ces travaux. L’opération vise à remplacer la principale canalisation d’eau potable de Roquebrune-Cap-Martin, "qui n’est plus en capacité d’assurer correctement l’acheminement de l’eau potable vers l’est de la commune".

"Des travaux indispensables"

Des travaux très impactants pour le trafic donc mais devenus "indispensables pour sécuriser l’alimentation en eau des habitants de Roquebrune, et pas que", appuie l’agglomération.

Le chantier prévoit aussi un renouvellement des réseaux d’assainissement, la création d’un réseau pour diminuer l’impact des eaux pluviales sur l’environnement, la modernisation de l’éclairage public et du réseau électrique, ainsi que des aménagements de surface.

En direction de Monaco : un sens unique de circulation est instauré sur l’avenue Jean-Jaurès, depuis le giratoire des 4 chemins jusqu’à l’intersection avec l’avenue Louis-Laurens.

En direction de Menton : un itinéraire de déviation est créé par l’avenue Varavilla, l’avenue du Président Kennedy et Notre-Dame de Bon Voyage pour les véhicules légers. Les riverains de l’avenue Louis-Laurens pourront emprunter l’avenue de France pour accéder à l’entrée de la voie.

Cette fermeture du sens de circulation Monaco/Menton sera effective dès demain, jusqu’à avril 2023. Puis de juin à novembre 2023, et de décembre 2023 à avril 2024.

Autre modification de circulation à prévoir : la mise en place d’un alternat par feux, et des fermetures ponctuelles sur l’avenue Louis-Laurens à partir de janvier 2023 pendant trois mois. Les travaux sur cette avenue reprendront ensuite de décembre 2023 à avril 2024.

Les arrêts de bus « Les 4 chemins », « La Boucherie », « La Tranchée », et « St Roman » ne seront pas desservis dans le sens Monaco/Menton pendant toute la durée des travaux.

Concernant le réseau Zest, la ligne 22 qui passe habituellement par ces arrêts empruntera l’itinéraire de déviation par l’avenue Varavilla. La ligne R1 partira du haut de l’avenue Varavilla et effectuera un nouvel arrêt à l’intersection de la moyenne corniche. Une navette est par ailleurs mise en place aux arrêts : « La Boucherie » à 7 heures, « La Tranchée » à 7 h 01, et « St Roman » à 7 h 02. Il n’y a pas de modification dans le sens Menton/Monaco.

Concernant le réseau Zou !, la ligne 607 (Nice-Monaco, anciennement ligne 100) effectuera le trajet habituel entre Nice et Monaco jusqu’à l’arrêt Saint-Roman Monaco (échangeur), via la place d’Armes. La ligne 608 (Menton-Monaco, anciennement ligne 100) partira de Menton vers Monaco-place d’Armes puis prendra un itinéraire de déviation par la moyenne corniche pour revenir en direction de Roquebrune-Cap-Martin au niveau du giratoire des 4 chemins.

La Carf invite d’ailleurs les automobilistes à privilégier le covoiturage, les transports en communs et les modes de déplacements doux durant toute la durée des travaux.

Octobre 2022 à avril 2023

Phase 1 / avenue Jean-Jaurès : renouvellement des réseaux d’eau potable et enfouissement des réseaux secs.

Janvier à mars 2023

Phase 2 / avenue Louis-Laurens : renouvellement des réseaux d’eaux usées et création des réseaux d’eaux pluviales.

Juin à novembre 2023

Phase 3 / avenue Jean-Jaurès : renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, et poursuite de l’enfouissement des réseaux secs.

Décembre 2023 à avril 2024 Phase 4 / avenues Jean-Jaurès et Louis-Laurens : réalisation des aménagements de surface, trottoirs et chaussées.