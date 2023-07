Après des mois d’arrêt, le chantier de surélévation des Mélèzes a repris à Monaco

Inquiets du silence et du manque de communication autour de l’arrêt des travaux de surélévation des Mélèzes, les résidents monégasques ont appris ce mercredi une bonne nouvelle.

Dans les parties communes de la résidence domaniale, nichée dans le quartier Plati, une lettre signée de la main d’Élodie Kheng, administrateur des Domaines, leur annonce la reprise du chantier le 20 juillet (*). "En effet, les modules restant à livrer depuis la France arriveront pour partie dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21, puis sur deux semaines à compter du 27 juillet. Les acheminements seront effectués de nuit, comme ce fut le cas pour les premières livraisons", écrit-elle.

Pour faciliter le transport, ce premier convoi de trois camions est passé par l’A8, avec l’accord d’Escota. En tout, sous réserve de la délivrance des autorisations, cinq autres nuits sont programmées pour acheminer ces modules de dix tonnes, conçus en béton, bois et métal.

Deux couacs lors du transport en février



Pour rappel, plusieurs d’entre eux avaient déjà quitté l’Espagne, leur lieu de fabrication, vers leur destination, non sans paralyser la circulation à deux reprises en février dernier. D’abord au pont Sainte Dévote à Monaco puis, quelques jours plus tard, sur la Promenade des Anglais à Nice.

Depuis ce dernier couac, le chantier mené par l’entreprise J.B. Pastor & Fils demeurait au point mort, soulevant bien des interrogations. Les bruits de couloir aux Mélèzes évoquaient, çà et là, un éventuel procès en cours ou, pire, l’affaissement de l’immeuble.

Il semblerait que ce soit davantage une raison logistique qui a motivé les protagonistes du dossier à retarder l’arrivée des derniers modules. La concomitance avec d’autres chantiers et la tenue d’événements d’envergure – Grands Prix de F1 et électrique, Jumping – n’étant guère propices à faire venir des convois exceptionnels en Principauté.

Les modules seront posés en journée

"La pose des modules en toiture sera effectuée dans la journée", précise, dans sa missive, Élodie Kheng. L’opération se déroulera les samedis 22, 29 juillet et 5 août et consistera à « lever » avec une grue les modules, préalablement stockés sur le chantier voisin du Grand Ida. "Aucun travaux d’assemblage des modules et de finitions ne seront réalisés dans le courant du mois d’août, ceux-ci devant être effectués en septembre et octobre prochain."

À terme, le bâtiment datant des années soixante-dix – dont les façades ont par ailleurs été embellies et la performance énergétique améliorée – gagnera deux niveaux et 14 appartements.

En conclusion, Élodie Kheng rassure les résidents : "Je tiens à vous rappeler qu’il a été demandé aux différents intervenants de prendre les dispositions nécessaires afin de veiller à préserver au mieux la tranquillité des riverains."

* Les habitants des Cèdres, résidence domaniale située derrière les Mélèzes, ont aussi été destinataires de la lettre.