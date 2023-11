À quoi va ressembler, en 2028, Nice-Aéroport, la première "gare bioclimatique" d’Europe? Découvrez les images

Une immense canopée triangulaire truffée de capteurs photovoltaïques, 4.200m2 de jardins avec 90 arbres et 300 arbustes méditerranéens, des espaces aérés pour une ventilation naturelle... La gare Nice-Aéroport, anciennement Nice Saint-Augustin, qui s’étendra sur 4.000m², s’apprête à faire sa mue pour devenir "la première gare bioclimatique d’Europe", selon les termes du maire de Nice, également président de la Métropole et président délégué de la Région PACA, accompagné de la directrice générale de SNCF Gares et Connexions.

Et lundi, Christian Estrosi et Marlène Dolveck ont dévoilé la maquette de ce complexe architectural multimodal qui sera livré en 2028.

À pied, en tram’ ou à vélo

Christian Estrosi a souligné que, de la Gare Nice-aéroport, seront connectés pistes cyclables, tramways, bus, cars et parkings relais. Sont également prévues 700 places de stationnement voitures et 900 places de stationnement pour les vélos. À 200mètres de l’aéroport Nice Côte d’Azur, le quartier du Grand Arénas dessiné par François Leclercq est pensé pour conjuguer tous les modes de transports.

Une gare "bioclimatique", c’est quoi?

"C’est avant tout une gare-jardin avec des espaces de pleine terre où la pluie va être récupérée", souligne Raphaël Ménard, architecte et président de l’AREP, filiale de la maîtrise d’œuvre de SNCF Gares et connexions. "Les toitures qui ne sont pas solarisées vont récupérer les eaux pluviales. Et sur la canopée, l’eau sera récupérée par de grands chéneaux. La surface est composée de plusieurs couches avec d’abord un système de production solaire en couverture composé de panneaux photovoltaïques et de membranes transparentes. En dessous s’appuiera une structure en acier. Puis un tressage de bois fera le filtre lumineux." 600mégawatts/heure d’électricité par an seront générés. "Peut-être que l’on arrivera à ce que cette gare soit autosuffisante. C’est le défi de faire des mobilités à énergie positive."

Marlène Dolveck promet "une neutralité carbone en sept ans."

Pour combien de voyageurs?

En déplaçant la gare Saint-Augustin de 500mètres à l’Ouest de Nice, le nombre de voyageurs est passé de 2.900 à 7.000 par jour. "Nous espérons 10.000 à 12.000 passagers quotidiennement dès 2028", souligne Christian Estrosi.

Prochaine étape

En janvier 2024, la gare routière sera livrée pour les bus de la Métropole et de la Région.

Ringard la gare?

"Tout le monde s’accorde à dire que le ferroviaire est une réponse à l’urgence climatique car le train est un moyen de transport décarboné, a noté Marlène Dolveck. Nous avons voulu une gare Nice Aéroport qui donne envie d’être fréquentée avec de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 1.500m2 de service et de commerces et 600m2 de salle d’attente."