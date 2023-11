34 heures chrono pour tout changer: découvrez les photos de l’impressionnant chantier mené ce week-end par la SNCF

Il en arrive une fois tous les 100 ans. Ce week-end, SNCF Réseau Paca a mené une opération "coup de poing" pour remplacer le pont-rail de l’avenue Aristide-Briand situé à Roquebrune-Cap-Martin.

"L’ouvrage de 126 ans présentait des signes de fatigue, explique Dominique Douence, le pilote d’opération. Il fallait le changer."

110 ouvriers et 34 heures pour agir

Dès vendredi soir, la circulation ferroviaire a donc été interrompue entre Monaco et Vintimille pour laisser les 110 ouvriers travailler. Ces derniers avaient 34 heures pour opérer le changement.

110 ouvriers ont été mobilisés durant les 34 heures de chantier.

"Il a fallu d’abord déposer les anciens tabliers, c’est-à-dire le pont, décaisser le ballast, recouper la maçonnerie pour poser les nouveaux sommiers et le nouveau pont à l’aide de deux grues positionnées de part et d’autre de la voie ferrée: l’une de 300 tonnes et l’autre de 160 tonnes", détaille Dominique Douence.

Coût total du chantier: 4,5 millions d’euros.

"Une opération impressionnante"

"C’est une opération exceptionnelle et impressionnante, ne serait-ce que parce qu’on remplace un pont en plein centre-ville", abonde Muriel Busicchia, directrice projet et travaux ferroviaire de SNCF Réseau Paca.

Toutefois, ces types de chantiers ne sont pas rares sur la ligne. "On a des schémas directeurs de régénération de nos installations vieillissantes, note la directrice venue expressément de Marseille. Tous les ans, on a de très gros travaux à mener sur ces installations qui arrivent en fin de vie. Que cela soit les ponts, les voies, les caténaires, ou encore les panneaux de signalisation. Nous les remplaçons pour avoir une circulation optimale pour nos clients: sans retard de train, ni limitation de vitesse."

Organisation casse-tête

Deux grues ont été nécessaires pour les manœuvres.

Si elle est express, pour impacter au minimum les usagers, l’opération ne date pas d’hier. "Avec l’aide de la mairie de Roquebrune, on a mené des investigations dès 2018 pour connaître la nature du sol et voir comment nous pouvions intervenir sur l’ouvrage", pointe Dominique Douence.

Sa situation en centre-ville ne facilite pas les choses. L’avenue Aristide-Briand a dû être fermée pour y garer les énormes grues, nécessitant une déviation routière dans le quartier de Carnolès. Il a aussi fallu prendre en compte les habitations toutes proches. Certains Roquebrunois ont leurs fenêtres qui donnent directement sur le chantier.

"Il n’y aura plus de bruit"

D’après Dominique Douence, le nouveau pont "améliorera leur quotidien". "Il n’y aura plus le bruit du train qui tape quand il arrive sur l’ouvrage", assure le responsable technique.

Les habitants du quartier auront bientôt l’occasion de le constater. La circulation ferroviaire devait être rétablie dès ce matin, 8 heures.