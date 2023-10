Les chronos se sont affolés: voici les résultats du 15e triathlon de Roquebrune-Cap-Martin

Alors que les débats étaient engagés depuis un bon moment, ce dimanche matin, Stéphane Rambaud, le président du Team triathlon de Roquebrune-Cap-Martin, ne cachait pas sa satisfaction quant à la minutie de l’organisation.

Car les 130 bénévoles disséminés ont réussi, pour la deuxième fois d’affilée, la prouesse de mixer deux parcours différents. Le S - 750 m de natation 20 km à vélo et 5 km à pied - et le M qui voit toutes les distances doublées. Vincent Terrier, du Team Nissa Triathlon, a même surpris le speaker en bouclant sa course en 1 heure 3 minutes et 20 secondes sur le "petit parcours" en creusant un trou de quasiment 3 minutes entre son poursuivant. Manon Secq s’impose pour sa part chez les féminines en 1 heure19 minutes et 21 secondes.

La course pédestre a pris le relais de la natation Photo L.B..

La fusée William Mennesson

Le parcours M, avec un départ donné dès 8 h du matin, était cette année particulièrement relevé avec notamment la présence du vainqueur, William Mennesson.

Le pensionnaire de l’AS Monaco Triathlon a littéralement survolé la course avec un chrono record de 2 heures, 11 minutes et 22 secondes.

Le second, Rémi Conte, boucle l’épreuve en 2 heures, 18 minutes et 34 secondes. Un gouffre! Annabelle Dietre (Nice Triathlon Club) l’emporte également haut la main chez les féminines en 2 heures 47 minutes et 26 secondes. Deux courses relais étaient également au programme avec des équipes constituées de deux voire trois athlètes.

Cette 15e édition inscrite au calendrier fédéral constitue assurément un des plus beaux évènements sportifs sur le territoire roquebrunois.

Si le Team Triathlon Roquebrune ne compte seulement que 40 adhérents, il parvient à fédérer des bénévoles et recueille surtout l’adhésion des triathlètes qui soulignent tous la convivialité de cette manifestation qui monte, qui monte…

Les féminines étaient également présentes en nombre. Photo L.B..