En 5 points, on vous explique pourquoi le triathlon de Cap-d’Ail est si particulier

Le saviez-vous? Organisé au cœur de la commune depuis vingt ans, le triathlon de Cap-d’Ail n’a pas d’équivalent. Son origine et son organisation l’expliquent en partie. Mais pas seulement. Son histoire également. Tour d’horizon des raisons qui rendent ce rendez-vous sportif si singulier au sein des Alpes-Maritimes et au-delà.

Organisé par la municipalité

C’est leur fierté, leur bébé qui a bien grandi depuis vingt ans. Les services des sports de la commune organisent le triathlon de Cap-d’Ail depuis toujours. Ce qui en fait la seule collectivité de la Région PACA à monter une épreuve sportive de ce type. "Ce genre de compétition est toujours mis sur pied par des sociétés privées, ou par des associations sportives ou le club de la ville. Jamais la commune sauf à Cap-d’Ail! affirme Gilles Frasnetti, adjoint aux sports. Et nous sommes la seule collectivité à le faire!"

Et avec une dimension olympique depuis l’an dernier. En 2022, la municipalité a en effet été labellisée "Génération 2024" pour les scolaires, "Terre de Jeux" pour les actions du territoire et "Ville Active et Sportive" pour les investissements communaux et associatifs mais également retenue comme centre de préparation de basket 3x3 pour Paris 2024.

Si bien que ce clin d’œil aux JO 2024 a amené la commune à transformer le triathlon initiale, c’est-à-dire S, en une épreuve de distance olympique, soit une distance M et ce, pour trois ans. "Nous avons été poussés par la ligue car il existe très peu d’épreuves de ce type sur le secteur, poursuit Nicolas Nion, éducateur sportif à la mairie et chargé de l’événementiel en lien avec le directeur du service des sports, Axel Mazerbourg. Et comme l’organisation est bien rodée, la ligue et le comité nous ont demandé de manière appuyée d’organiser le M."

"Jusque-là nous avions refusé, reprend l’adjoint aux sports Gilles Frasnetti, car notre vocation première n’est pas de faire de la compétition mais bien de faire découvrir la discipline. Nous avons accepté avec l’esprit olympique qui se diffuse. Avec cette nouvelle formule, les participants sont désormais à 60% des licenciés alors qu’ils étaient 40% avec l’épreuve S." Le contraire d’avant.

Tarifs abordables

Il s’avère en outre le seul triathlon M à proposer des tarifs aussi abordables. "Nous faisons partie des triathlons des moins onéreux de la région et voire d’au-delà", confirme Gilles Frasmetti. Cap-d’Ail se présente comme l’une des rares compétitions à demander un billet d’inscription à 20 euros pour les licenciés, 40 pour les non-licenciés. "Pour une épreuve de cette dimension, le prix reste accessible."

À titre de comparaison, l’inscription aux épreuves de même niveau tourne autour d’une centaine d’euros. "À noter que chez nous, les inscriptions partent directement au Trésor Public."

Cette tarification explique aussi son succès. La manifestation affichant complet depuis le début de l’été, moment de l’ouverture des inscriptions. "Cela fait deux ans que c’est ainsi."

Dotation de qualité

"Nous faisons un réel effort sur les dotations. Chaque année, nous prenons un soin particulier à ce que les participants repartent avec quelque chose d’utile et de qualité. Ce n’est pas le cas partout, loin de là."

Ces dotations se veulent durables. "En termes de récompenses, de ravitaillement et de dotations, nous avons opté pour des gourdes et des gobelets et de manière générale des goodies exclusivement réutilisables ainsi que des points de collecte de tri, tout cela grâce à nos partenaires et à nos services."

Une histoire unique

Ce triathlon aurait pu ne jamais voir le jour. C’était il y a vingt ans et c’est Monaco qui a mis cette épreuve sur des rails en mettant l’initiative entre les mains de la municipalité Cap-d’Ail.

"Pour être plus précis, Monaco devait organiser des épreuves mondiales de triathlon qui auraient amené des triathlètes ne pouvant pas participer à toutes les épreuves. La Principauté avait alors décidé d’organiser un triathlon support, la veille, car elle n’avait pas la capacité de l’accueillir. Elle a alors toqué à notre porte et je me souviens comme si c’était hier, nous étions tous réunis dans la salle du conseil, ce projet nous a été présenté par Monaco et nous nous sommes lancés. Finalement Monaco n’a pas organisé l’épreuve, mais nous avons décidé de maintenir notre triathlon support. Et depuis, il existe. Il a bien grandi et ce même s’il a démarré doucement!"

La première édition enregistrait 80 participants.

Une épreuve pour les enfants

Si les épreuves de course à pied proposent aujourd’hui des formats plus petits pour les enfants, cela s’avère rarissime pour le triathlon, notamment parce qu’elles sont plus plus lourdes à organiser. Cap-d’Ail se distingue aussi à ce sujet en proposant un triathlon revu et corrigé pour les plus jeunes. Il s’agit d’une épreuve de nage et de course à pied. Les inscriptions sont contingentées et affichent complet!

Questions à Philippe Mercier, ex-président du club VTT de Cap-d’Ail Philippe Mercier, ex-président du club VTT de Cap-d’Ail, est bénévole sur l’épreuve depuis toujours. Cet événement le porte chaque année. Quels postes avez-vous occupés depuis votre première implication? Essentiellement le vélo balaie durant dix-huit éditions! Cette mission consiste à accompagner et fermer la course derrière le dernier participant. J’ai également réalisé à deux reprises l’ouverture de la course pédestre. Une sacrée épreuve puisque je suis à vélo, qu’il faut être bien devant pour ouvrir la course et que je prends les escaliers vélo à la main ! Une année, étant blessé, j’ai participé à la sécurité de la course en étant posté sur la chaussée. Qu'est-ce qui vous pousse chaque année à revenir et qu’est-ce qui vous plaît tant dans ce triathlon? Accompagner le dernier athlète est un très grand moment. C’est un moment d’échange et de partage. J’encourage et je soutiens beaucoup ! Le dernier est celui qui souffre le plus dans la course, alors nous sommes là pour lui. Aussi pour sa sécurité car souvent les promeneurs ont repris l’espace. De ce fait je suis aussi là pour lui ouvrir la route qu’il termine sa course le plus sereinement possible. Quelles raisons donneriez-vous pour devenir bénévole sur cette course? C’est une très belle course très bien organisée. Il n’y a jamais eu d’accident. C’est à voir et à vivre au moins une fois dans sa vie! C’est quelque chose de fabuleux, parfois très émouvant aussi. Il s’agit en outre d’une très belle épreuve qui se tient dans un cadre magnifique. En plus, il y a une superbe ambiance. Et tous les bénévoles reçoivent une dotation, celle des coureurs! Vos plus beaux souvenirs? Une édition où la pluie était prévue sans qu’elle ne vienne jamais. Lorsque les nageurs sont partis, le soleil s’est levé à travers les nuages, c’était splendide. Ce que j’aime aussi c’est l’arrivée du dernier coureur. C’est très beau. En effet, les premiers attendent les derniers et ce sont de magnifiques applaudissements qui l’acclament à son arrivée. Toujours un moment très fort, touchant et émouvant.