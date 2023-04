Vueling prévoit d'assurer près de 80% de ses vols en France jusqu'à dimanche

"Vueling prévoit d'assurer - dans des conditions habituelles – près de 80% des vols prévus en France les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30. La compagnie s'efforce de limiter les répercussions causées par la grève du personnel navigant de Vueling en France" à l'appel du syndicat SNPNC-FO, a annoncé le transporteur "low cost" espagnol dans un communiqué.

Mercredi, le SNPNC-FO, seul syndicat représentatif des hôtesses et stewards chez Vueling, avait affirmé que près des deux tiers des vols de la compagnie au départ de sa base de Paris-Orly seraient annulés ce week-end.

L'organisation a déposé le 17 avril un préavis de grève couvrant les trois week-ends suivants de vacances scolaires et de ponts en France, et reconductible en mai.

Elle a pointé un "manque de reconnaissance dans la rémunération de ses hôtesses et stewards", un "changement important des plannings à de nombreuses reprises dans le mois", une "déconnexion lors des jours de repos non respectée" et de "nombreuses erreurs dans la paie".

Vendredi, après l'annonce de la direction sur le week-end, le SNPNC-FO a dénoncé "une pratique déloyale visant à casser le droit de grève en France en faisant venir des hôtesses et stewards de l'étranger".

"Nous étions prêts à nous mettre autour de la table et à renoncer à la grève le week-end prochain, mais au vu des événements et du comportement sans respect pour les employés (de Vueling) en France, le syndicat maintient son préavis", a ajouté un délégué syndical dans un message transmis à l'AFP.

Le SNPNC-FO, bien qu'il souhaite négocier, n'a pas pu établir de contacts avec la direction, a-t-il précisé.

Vendredi, Vueling a à nouveau appelé "à la responsabilité du syndicat SNPNC-FO pour qu'il mette fin à la grève et qu'il privilégie le dialogue à la confrontation sociale".

Vueling emploie quelque 190 hôtesses et stewards en France, selon le SNPNC-FO. Fondée en 2004, elle est membre du groupe IAG, aux côtés notamment des compagnies British Airways et Iberia.

Au-delà de Vueling, le secteur aérien français devrait être perturbé lundi par une grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites promulguée à la mi-avril.