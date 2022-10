Depuis plus de 10 ans, les compagnies aériennes low-cost ont révolutionné la façon de voyager des français et plus largement des européens. Avec des prix d'appels parfois attractifs, nombreuses sont les personnes à privilégier ces compagnies à prix cassé.

Retards, options payantes, soucis lors de demande de remboursements... La prestation est-elle toujours au rendez-vous? Vous avez vécu une mauvaise expérience avec des compagnies low-cost? Racontez nous.