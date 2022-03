Une nouvelle ligne de bus (électrique) en expérimentation dans un quartier de Monaco

Avec son design rouge et blanc – rappelant les couleurs nationales – et sa progression urbaine sans émission de bruit et de C02, ce nouveau minibus ne passe clairement pas inaperçu.

Depuis le 28 février, au départ de la place d’Armes, l’engin 100 % électrique d’une capacité 22 places dessert quatre arrêts : le premier, avenue Prince-Pierre (Honoré II), et trois autres au cœur du quartier Plati (Plati, Biovès et Crovetto). Une boucle désormais matérialisée sous l’appellation « ligne 7 ».

« La desserte proposée au sein du quartier Plati s’inscrit dans une volonté soutenue de répondre aux besoins de la population, a fortiori dans ce nouveau quartier transfiguré », confie Céline Caron Dagioni, conseiller de gouvernement - ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Un quartier bientôt restructuré

En effet, depuis 2020, le quartier est en plein chantier avec la construction d'un vaste programme immobilier baptisé « Grand Ida ».

À l’échéance 2024, la zone aura été complètement restructurée avec la naissance de 218 appartements, d’une crèche de 35 berceaux, de locaux commerciaux et à usage tertiaire, et de 404 emplacements de stationnement dont 30 places publiques.

Si cette ligne 7 est, pour l’heure, exploitée à titre expérimental, le gouvernement princier et la Compagnie des autobus de Monaco procéderont à un bilan complet de son usage afin d’évaluer si la desserte doit être pérennisée dans le courant de l’été 2022.

Un passage toutes

les 20 minutes

Elle sera en activité de 8h à 19h en semaine, de 8h40 à 12h40 et de 15h20 à 18h20 les week-ends et jours fériés, selon une fréquence de passage de 20 minutes.

À noter, pour les usagers, que le terminus situé place d’Armes-Charles III permet des correspondances avec cinq autres lignes du réseau de bus monégasque ainsi qu’avec la ligne régionale 100 (Nice - Monaco - Menton).