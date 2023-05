Un train de fret tombe en panne entre Menton et Vintimille, le trafic SNCF perturbé jusqu'à ce vendredi soir

Un train de fret est tombé en panne au niveau de la gare de Menton-Garavan ce vendredi 5 mai. La SNCF a annoncé sur le compte Twitter des TER de la Région Sud avoir dépêché des équipes sur place.

Des retards et des suppressions sont à prévoir avec un impact possible sur l'ensemble de la ligne entre Vintimille et Cannes. La SNCF annonce une reprise progressive du trafic normal vers 20h ce soir.

En cas de questionnement sur un de vos trajets, la compagnie répond sur Twitter aux demandes de renseignement, directement en commentant le tweet ci-dessous.

🔴 Un train est tombé en panne entre Menton et Vintimille. Nos équipes sont actuellement sur place.



❌La circulation est fortement perturbée entre Menton ↔️ Vintimille.



⚠️Des retards et des suppressions sont à prévoir.



⌚️La reprise progressive est estimée à 20h00. pic.twitter.com/ACgMT74q96 — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) May 5, 2023

Un conducteur de train a partagé sur son compte Twitter une courte vidéo où l'on peut apercevoir le convoi à l'arrêt sur la voie habituellement desservie par les trains en direction de Menton et Nice.

Il précise que les trains continuent malgré tout de circuler dans les deux sens, en circulation alternée sur une seule voie, et appelle à la prudence en gare de Menton-Garavan.