La Principauté veut créer un parking-relais de 3.000 places à Eze et une liaison souterraine jusqu'à son territoire

Un budget rectificatif 2023 fixé à 2,2 milliards d’euros avec un solde excédentaire de 10,1 millions d’euros. Ce jeudi soir dans l’Hémicycle du Conseil national, lors de la première des trois séances budgétaires, les conseillers nationaux et le gouvernement princier s’accordaient au moins sur un point: les finances de l’État se portent bien, portées par un taux de croissance annuel moyen des recettes de 6% depuis 2001.

Malgré cette bonne santé de l’économie monégasque, et comme ils l’avaient laissé entendre publiquement ces dernières semaines, les élus n’ont guère épargné l’exécutif. Et réciproquement, chose plus rare au regard des éléments de langage adoptés par le ministre d’État, Pierre Dartout.

Dans ce contexte d’une relation dégradée entre les deux institutions, Franck Julien, rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Économie nationale, a dénoncé "le manque de stratégie globale du gouvernement pour faire face aux échéances à venir, notamment en matière d’évolution des recettes et de dérapages des coûts en matière d’équipements."

Avant de porter trois demandes récurrentes du Conseil national: un prévisionnel des recettes à cinq ans, une opération domaniale de 100 appartements en 2027 et, enfin, un plan stratégique de mobilité avec "de grands projets structurants sur le long terme".

Sur ce dernier point, le ministre d’État a fait une grosse annonce: "Je peux vous le confirmer, le gouvernement a avant tout comme objectif de réaliser un important parking-relais d’au moins 3.000 places sur le site de la Brasca".

Ce parking couplé à une liaison souterraine

Ce terrain de 20 hectares et ses tréfonds, situés à Èze le long de la Moyenne corniche où transitent quotidiennement 15.000 véhicules, avaient été achetés en avril 2017 par l’État monégasque à la commune administrée par Stéphane Cherki, pour 20 millions d’euros.

Si ce projet visant à désengorger les accès à la Principauté n’est, donc, pas nouveau, c’est la première fois que l’exécutif chiffre publiquement la capacité de stationnement.

L’infrastructure, pensée pour être complémentaire à celui de la trémie double sens, "doit être accompagnée d’une liaison directe et rapide vers la Principauté, souterraine et par rails par exemple". C’est pour cette raison que l’îlot Charles-III, grand projet situé à la frontière ouest de Monaco, a été pensé pour accueillir une gare de transport propre.

Pour ce dossier de la Brasca, dont la réalisation passe nécessairement par une étroite coopération avec les autorités françaises, une étude environnementale baptisée "quatre saisons" a été lancée en septembre pour une durée de 13 mois.

Objectif: "identifier les éventuelles contraintes réglementaires françaises liées à la présence d’espèces protégées sur l’emprise du futur parking, puis des résurgences liées à une liaison souterraine", ajoute Pierre Dartout.

Le gouvernement princier n’exclut pas, dans un second temps, un raccordement par métro avec Nice. Un projet à nouveau réclamé ce jeudi soir par le Conseil national. "Cette idée est intéressante mais particulièrement difficile à mettre en œuvre de par son ampleur, son coût et la multiplicité des acteurs qui seraient impliqués".

"Toujours pas de calendrier précis"

Dans sa réponse, la présidente du Conseil national Brigitte Boccone-Pagès a regretté le temps écoulé depuis l’acquisition de ce foncier.

"Nous aurons donc mis 7 ans avant d’avoir une étude de plus. Vous ne pourrez donc toujours pas nous fournir de calendrier précis pour la mise en œuvre de cet équipement indispensable pour le maintien de l’attractivité professionnelle de notre pays, a-t-elle pesté, espérant obtenir davantage d’informations lors des séances publiques. La mobilité est l’affaire de tous et le Conseil national continuera de jouer tout son rôle pour améliorer la situation aux côtés du gouvernement de façon constructive mais toujours franche."