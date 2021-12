Tunnel Liautaud: l’entrée Barla rouvre à la circulation dès ce jeudi matin à Nice

La fermeture du tunnel Liautaud a provoqué un mardi noir dans le centre de Nice.

La réouverture, dès ce mercredi, de l’entrée Maraldi, au niveau de l’esplanade De-Lattre-de-Tassigny, a permis de décongestionner partiellement le trafic.

La Ville annonce qu’une nouvelle étape sera franchie dès ce jeudi matin avec la remise en service de l’entrée située au niveau du pont Barla.

La municipalité entrevoit même une sortie de crise d’ici la fin de la semaine prochaine avec une réouverture totale de cet axe stratégique.

"Une bonne nouvelle"

"Notre priorité est avant tout la sécurité, martèle Lauriano Azinheirinha, le directeur général des services de la ville de Nice. Après l’effritement du béton projeté dans le cadre des travaux de rénovation du tunnel, sur environ 5m2, nous n’avons voulu prendre aucun risque. Le tunnel Liautaud a donc été totalement fermé. Le temps de procéder à une auscultation complète de la voûte et la purge des zones qui nous paraissaient fragiles."

Ce travail qui s’est effectué de nuit a donc permis la réouverture de la trémie Maraldi dès ce mercredi matin. La conséquence sur le désengorgement du centre-ville a été immédiate, même si des ralentissements ont subsisté.

Autre "bonne nouvelle": le DGS annonce que ce sera donc au tour de l’entrée Barla de rouvrir ce jeudi dès la première heure.

La voûte purgée tronçon après tronçon

La remise en fonction du tunnel se fait donc progressivement du nord vers le sud. Tout simplement parce que le trafic est plus important en amont qu’en aval.

"Nous avons 14.000 véhicules jours sur les tronçons Maraldi et Barla contre environ 7.000 qui entrent dans le tunnel au niveau de l’avenue Max-Gallo", explique le directeur général des services de la ville.

Les travaux de purge en cours vont néanmoins se poursuivre durant les prochaines nuits sur la dernière partie du tunnel toujours fermée. La plus longue. La plus compliquée aussi, puisqu’il semblerait que l’effritement du béton projeté soit davantage concentré entre Garibaldi et Barla.

Néanmoins la municipalité, sans avancer de date précise, espère parvenir à une réouverture totale d’ici la fin de la semaine prochaine. "Notre priorité reste la sécurité", relativise prudemment Lauriano Azinheirinha.

Quai des États-Unis d’ouest en est, uniquement aux heures de pointe

Il n’en demeure pas moins que le bout du tunnel ne devrait pas tarder. En attendant les contre-mesure prises pour fluidifier le trafic restent en vigueur. Notamment l’inversion de sens de circulation du quai des États-Unis. Une disposition qui a porté ses fruits selon la municipalité.

"Le trafic était quasiment redevenu normal ce mercredi", constate la ville qui va donc limiter "aux heures de pointe désormais" le changement de sens de circulation sur le quai des États-Unis.