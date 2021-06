Tout savoir sur le bon plan pour voyager pas cher, le pass Sud Azur

Ce titre de transport unique qui permet de prendre trams, bus, trains SNCF ou Zou (Région) et les chemins de fer de Provence, a été créé en janvier 2020.

Il permettait au départ de voyager en illimité sur la métropole Nice Côte d’Azur, puis a été étendu à tout le département.

Depuis le 1er octobre, le dispositif fonctionne également sur la principauté de Monaco. Une info (un peu) passé à la trappe à cause du deuxième confinement.

Simplifier la vie des actifs

Le dispositif a été imaginé pour simplifier la vie des actifs et alléger leur porte-monnaie (et l’empreinte carbone), explique Philippe Pradal, président de la Régie Lignes d’Azur.

"L’idée, c’est de renforcer l’accès aux transports en commun locaux et régionaux en assurant un réseau sûr, fréquent et bien présent", indique l’adjoint de Christian Estrosi.

Un dispositif financièrement intéressant, facture en mains. Quand on pouvait avant le pass unique (et on peut toujours aujourd’hui) voyager sur le seul réseau local Métropole Nice Côte d’Azur (bus et trams) pour 41 euros par mois, on peut désormais circuler en incluant les trains pour 48 euros.

Si on veut cumuler deux zones limitrophes en multimodal (exemple Nice-Antibes en illimité) il faut débourser 63 euros par mois. Trois zones: 73 euros par mois. Et pour tout le département, Monaco compris, ça coûte 80 euros. Dans tous les cas: bien, bien moins cher, que le choix tout bagnole…

Toutes les infos sur lignesdazur.com.