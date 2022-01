"Tout augmente, sauf les salaires!" Ces Azuréens en colère réagissent à l’explosion du prix des carburants

Diesel à 1,62€ le litre en moyenne, SP95 à 1,70€, et SP98 qui atteint même 1,999€ dans deux stations azuréennes: le prix des carburants atteint des niveaux historiques en France. Le prix de la reprise économique et d’une conjonction de facteurs. Incrédules, excédés, des Azuréens témoignent de l’impact sur leur vie et expliquent comment ils s’adaptent au quotidien. Il vient de faire le plein de diesel, avant de filer rejoindre un client avec sa fourgonnette professionnelle. Juste le temps de vérifier "une flambée extraordinaire" des prix à la pompe. Adri Santo, 30 ans, Niçois, reste pantois. "Même en 2018, c’était moins cher. Après, j’ai eu l’occasion de mettre de l’essence en Italie: ils sont plus chers que chez nous..." Nice, mardi midi, à la sortie d’une station-service très courue. Les automobilistes témoignent du gros coup de pompe qui plombe leur budget. Par temps de flambée générale des prix, "le pouvoir d’achat est moins élevé", rappelle Adri Santo. Or sa voiture perso "consomme énormément". Alors ce dépanneur "essaie de la vendre", pour passer à l’électrique, en misant sur les aides de l’Etat.

Adri Santo, dépanneur à Nice, essaie de vendre son véhicule perso pour passer à l’électrique. Photo Christophe Cirone.

"Je fais des sacrifices" Derrière lui, une citadine blanche. Mamdouh Ben Alouane ne l’utilise que pour son travail, dans la rénovation. "J’ai mis 20 euros, j’ai 12,5 litres. Avant, j’en avais 18 pour le même prix!" Ce Tunisien de 52 ans hausse les épaules: "On est obligé de travailler, d’acheter du gasoil. Même à 2 euros le litre." On n’en est pas encore là. Surtout dans cette station-service aux prix maîtrisés. "C’est pourquoi je viens là", précise Sandrine Pioch. 47 ans. Infirmière libérale à Nice-Ouest, elle fait le plein de SP95 deux fois par semaine. "Bientôt, je vais descendre travailler pour moins gagner..." Les prix flambent, à la pompe comme à la caisse du supermarché. Alors, comme beaucoup, Sandrine Pioch s’adapte. "Je regroupe rendez-vous perso et professionnels. Les jours de repos, je fais attention, je me déplace moins. Je fais des sacrifices sur autre chose: loisirs, vêtements, soldes..." Avec un sourire las, l’infirmière déplore que cette crise du pouvoir d’achat suscite si peu de réactions. "Tant que la population arrive encore à manger correctement, on n’aura pas de révolution. Selon moi, l’alimentation va révéler certaines choses, plus que l’essence."

Brigitte Ventroux, secrétaire cagnoise, plaide pour une réduction des taxes. Photo Christophe Cirone.

"C’est une honte!" Pour l’heure, ce sont les prix record qui mettent en pétard les automobilistes. "C’est inadmissible", fulmine Adrien Maïssa, 24 ans, menuisier à Clans. Il avale 100 kilomètres par jour, avec son pick-up à la peinture écaillée, pour venir travailler à Nice. "A mes frais. C’est mon véhicule personnel, je fais avec." "C’est une honte!, embraie Brigitte Ventroux, Cagnoise de 57 ans. Cette secrétaire vient d’injecter 64 euros de diesel à sa Peugeot 2008, et son réservoir n’est pas plein. "Tout augmente, sauf nos salaires! On nous prend pour des imbéciles. Il faut baisser la TVA!" Seule compensation financière: "Depuis deux ans, on ne sort plus beaucoup. Heureusement qu’on est beaucoup en télétravail..." Télétravailler? Impossible pour Adrien, le menuisier de la basse vallée de la Tinée. Alors il opte pour le covoiturage, autant que possible. "Ca permet d’économiser deux pleins par mois." Malgré cela, sa facture mensuelle a grimpé à 320 euros. "Au moins 100 euros de plus qu’avant".

Adrien Maïssa, menuisier, recourt au covoiturage quand il peut pour ses trajets entre Clans et Nice. Photo Christophe Cirone.

"Obligé de regrouper ses déplacements" Pour Fabien Andraud, 38 ans, la facture mensuelle s’est même alourdie de "300 à 400 euros". Et pour cause: il est taxi, dans la vallée de la Vésubie. En un an, il a vu le litre de diesel bondir "de 1,15 euro à 1,60. Je n’ai jamais vu ça. Il faudrait que ça redescende un peu, car là, ça devient vraiment cher..." Au volant de son Abarth perso, lui aussi s’est résolu à "regrouper ses déplacements. Obligé." Enfin, voilà un scooter. Pas le même budget. Pour Daniel Tigani, 50 ans, le plein se limite à une vingtaine d’euros. Sauf qu’il n’a pas pu le faire cette fois-ci, "tant il y avait de monde". Il soupire en évoquant le niveau des taxes en France. Mais surtout celui des salaires, insensible à la flambée générale. "C’est ça, le gros problème. Pas les prix."