A faire tous les 3 ans, obligatoire avant la vente... ce que l'on sait du futur contrôle technique pour les motos et les scooters

Un contrôle technique des deux-roues motorisés qui fait beaucoup parler de lui dans le monde motard. Dans le milieu associatif aussi. Les associations Ras-Le-Scoot, Respire et Paris Sans Voiture ont de nouveau saisi le Conseil d'Etat le 9 mai dernier, estimant que sa mise en place traînait en longueur.

D'après différentes sources proches du dossier, les consultations se poursuivent au ministère des Transports, afin de préciser l'ensemble des modalités de ce contrôle technique moto. Des modalités qui seront intégrées à l'arrêté d'application, synonyme de top départ, dont la date est encore inconnue. On en sait désormais un peu plus sur la forme que prendra cet examen des deux-roues.

Contrôle technique tous les 3 ans pour les deux-roues de plus de 5 ans

De quoi démarrer en douceur, et laisser le temps aux motards les plus récalcitrants de se faire à la nouvelle norme. Une façon de procéder qui n'est pas sans rappeler les débuts du contrôle technique pour les véhicules légers en 1992. Un motard changeant de deux-roues en moyenne tous les trois ans, c'est cette périodicité qui serait retenue.

Pas de vente sans contrôle technique

Un processus habituel pour les automobilistes, qui devrait vraisemblablement s'étendre aux deux-roues de plus de 5 ans. Ici aussi, un contrôle technique de moins de 6 mois sera nécessaire pour pouvoir vendre un véhicule d'occasion.

Un premier contrôle selon un ordre de passage

Le but, ici, est d'éviter un flux chaotique synonyme de saturation des centres de contrôle technique. Un calendrier, qui reste à définir, fixera l'ordre de passage à l'instar de l'échelonnement organisé lors de l'instauration du contrôle technique auto. La piste probable partirait des machines les plus anciennes vers les plus récentes, mais rien de fixé pour le moment. Par la suite, le parc français des centres de contrôle technique aurait une capacité annuelle d'environ un million de passages pour les deux-roues.

Quid de la manipulation des deux-roues

Un point qui a particulièrement fait parler parmi les motards. Inconcevable pour nombre d'entre eux de laisser un jeune permis déplacer une hypersport surpuissante, ou une custom pesant plus de 400 kilos pour les modèles les plus lourds. Le permis moto est, depuis 2016, divisé en deux catégories. A2, limité à 47.5 chevaux pour une période de deux ans, puis A via une formation de 7 heures donnant accès à toutes les motos. La question du temps de formation des opérateurs de centre de contrôle technique se pose.

Une partie des contrôles serait visuelle: freinage, pneumatiques, éclairage, transmission, direction et suspensions. L'autre, réalisée via différents instruments: opacimètre, analyseur de gaz, ohmmètre, sonomètre ou encore célérométre. De quoi soulever la problématique de la manipulation des engins. La piste envisagée suivrait le modèle du contrôle poids lourd. C'est donc le propriétaire du véhicule qui serait en charge de le déplacer.

Combien ça coûte?

Autre interrogation, source de la vindicte motarde: l'épineuse question du prix. La fourchette de 50 à 70 euros initialement avancée est revue à la baisse. D'après nos confrères du Parisien, qui ont mis la main sur une note du ministère des transports adressée aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), la volonté de l'Etat serait de maintenir le tarif sous les 50 euros. Affaire à suivre.