Tempête Alex: la SNCF espère rétablir la ligne Nice-Tende d’ici avril

Objectif : 1er avril. Et ce n’est pas une mauvaise blague. La Roya n’a pas forcément le coeur à rire des déboires du train. Sa précieuse "ligne de vie", coupée net par la tempête Alex, pourrait être enfin rétablie pour le début du printemps.

Cet espoir, Karim Touati l’a laissé entrevoir ce mardi. Le directeur territorial SNCF Paca donne des nouvelles plutôt encourageantes du chantier de Fontan. Depuis fin novembre, la liaison Nice-Tende y est stoppée, en raison de l’instabilité du mur à arcatures. Cet ouvrage centenaire vertigineux, long de 120 mètres, "a été durement touché par la tempête, ainsi que le versant sur lequel il s’appuie. Depuis, ce mur est descendu de 3 centimètres..."

Fin novembre, il pouvait glisser de "plusieurs millimètres en vingt-quatre heures". Mais l’abnégation des équipes SNCF Réseau a porté ses fruits. L’inquiétant mouvement a "très fortement ralenti", salue Karim Touati. Selon les derniers relevés, le mur ne bouge plus que d’un ou deux dixièmes de millimètre en 24 heures. "C’est plutôt une bonne nouvelle. Mais tant qu’il bouge, on ne peut pas être complètement rassuré sur la sauvegarde du mur..."

Au rythme actuel des travaux, SNCF Réseau espère "obtenir la stabilisation au 15 février". C’était la date prévue pour le prochain état des lieux. Sauf si les aléas météo s’en mêlent. "Si ce mur est intègre et qu’on a réussi à le stabiliser", explique Karim Touati, il faudra encore "quelques semaines de travaux", des "réparations légères pour rétablir la continuité de la voie ferrée". Si tous les voyants sont au vert, "on prévoit une réouverture au printemps, d’ici le 1er avril. C’est notre scénario privilégié. Celui sur lequel on concentre tous nos efforts." La Roya convalescente retient son souffle.