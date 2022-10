Sortie de piste à Orly: ce que l'on sait de l'atterrissage raté du vol entre Rodez et Paris

Plus de peur que de mal. Un avion de la compagnie Fly Amelia, qui effectuait une rotation entre Rodez et Paris, est sorti de piste à l'aéroport d'Orly, ce jeudi soir.

Combien de passagers étaient à bord?

L'avion, un Embraer ERJ 145, transportait 39 passagers et trois membres d'équipage. Il avait décollé à 18h15 de l'aéroport de Rodez-Marcillac pour se poser à 19h30. L'atterrissage, mouvementé, n'a pas fait de blessé.

Quatre enquêteurs du BEA dépêchés

Le BEA, Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l'aviation civile, a missionné 4 enquêteurs suite à la sortie de piste de cet Embraer de la compagnie Fly Amelia.

Cette compagnie assure des vols réguliers entre Rodez et Paris, Brive et Paris, Clermont et Paris mais aussi entre Strasbourg et Amsterdam.

Une ministre à bord de l'appareil

La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Caroline Cayeux, était à bord de l'appareil.

"On a quand même vécu un gros moment d’émotion", rapporte au Parisien celle qui revenait du 38e congrès de l’association nationale des élus de la montagne (ANEM) qui se tenait à Pont-de-Salars, dans l’Aveyron. A l'instar des 38 autres passagers, elle a été avertie par le commandant de bord qu'un orage, très localisé, frappait leur destination. "On a bien senti qu’on entrait dans une zone de turbulences".

Si l'appareil parvient à rallier le plancher des vaches sans encombres, la suite a été plus agitée comme elle le raconte: "On s’est vite aperçu qu’on n’arrivait pas à s’arrêter. L’avion ne ralentissait pas et faisait des zigzags comme de l’aquaplaning pour une voiture". Finalement, l'avion roulera 300 à 400 mètres dans les herbes hautes, avant de s'arrêter. Après une longue procédure pour prévenir tout risque de fuite de kérosène ou d’incendie, tous ont pu être évacués.