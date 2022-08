SNCF: toutes les cartes "Avantage" à moitié prix pour une durée limitée

La SNCF propose la carte de réduction "Carte Avantage", pour obtenir des tarifs réduits sur les billets de train. Elle est valable pour une durée d’un an et permet une réduction de 30 % sur les tarifs des billets, et ce toute l’année et sur tous vos voyages en France et en Europe.

Une réduction de 50 %

Jusqu'au 29 août, la SNCF propose des réductions de -50 % sur ses cartes Avantage Jeune, Adulte et Senior. Elle ne coûte plus que 25 euros au lieu de 49 euros.

Jeune, Adulte ou Senior, elle offre aussi de nombreux avantages comme des prix plafonnés, sur les TGV Inoui et Intercités, pour avoir la garantie d’un prix maximum sur votre billet : (39 € pour les trajets de moins de 1 h 30, 59 € pour les trajets entre 1 h 30 et 3 h et 79 € pour les trajets de plus de 3 h).

Pour rappel, la carte est valable un an. Et vous avez cinq mois pour fixer le début de validité de cette dernière.

Tous les renseignements sur le site de la SNCF.